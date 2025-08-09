ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪টি বিষয়ে মাস্টার্স প্রোগ্রাম, জিপিএ–২.৫ হলেই আবেদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪টি বিষয়ে মাস্টার্স প্রোগ্রাম, জিপিএ–২.৫ হলেই আবেদন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীন ৪টি বিষয়ে প্রফেশনাল মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
প্রোগ্রামের বিষয়
১. মাস্টার্স ইন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার উইথ স্পেশালাইজেশন ইন ক্লিনিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্ক (সিএসডাব্লিউ),
২. ভিকটিমোলজি অ্যান্ড রিস্টোরেটিভ জাস্টটিভ (ভিআরজে),
৩. গারনোটলজি অ্যান্ড জিনেরেটিক ওয়েলফেয়ার (জিজিডাব্লিউ) এবং
৪. ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস অ্যান্ড লেবার স্টাডিজ (আইআরএলএস)।
কোর্সের মোট মেয়াদ
১. এক বছর ছয় মাস,
২. তিনটি সেমিস্টার।
ভর্তির যোগ্যতা
১. স্নাতক (সম্মান) বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ন্যূনতম জিপিএ–২.৫ (৪–এর মধ্যে),
২.কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএ থাকা যাবে না,
৩. কলা, সামাজিক বিজ্ঞান বা বিজনেস স্টাডিজের যেকোনো বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) অথবা আইন, মনোবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, গণিত, কম্পিউটারবিজ্ঞান, লেদার টেকনোলজি, পুলিশসায়েন্স, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, শিক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, মেডিসিন, নার্সিং, ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল/ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি অথবা ভূগোল বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি; অথবা,
৪. উল্লিখিত বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) পাস অথবা ডিগ্রি পাস করা প্রার্থীদের সরকারি, আধা সরকারি বা উন্নয়ন সংস্থায় কমপক্ষে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
৫. তবে যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাস প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের বিস্তারিত
সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট কার্যালয় থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকার বিনিময়ে আবেদন ফরম সংগ্রহ করা যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে নির্ধারিত আবেদন ফরম।
ভর্তির বিস্তারিত তথ্য
১. আবেদনপত্র জমার শেষ তারিখ: ২৮ আগস্ট ২০২৫।
২. লিখিত পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ: ৩০ আগস্ট ২০২৫, বেলা সাড়ে ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
