ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমআইটি প্রোগ্রাম, জিপিএ ২.৫০ হলে আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: এআই দিয়ে তৈরি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি বিভাগে ২০২৫-২৬ সেশনে স্প্রিং সেমিস্টারে এক্সিকিউটিভ মাস্টার ইন ইনফরমেশন টেকনোলজি (এমআইটি) প্রোগ্রামে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ প্রোগ্রামে আসন ৪০টি। প্রতি সেমিস্টার ৬ মাসে। ৩ সেমিস্টারে এ কোর্স শেষে ভর্তি হতে আবেদন করতে হবে অনলাইনে।

আবেদনের যোগ্যতা—

১. চার বছরের স্নাতক ডিগ্রি এসই বা সিই বা সিএসই বা আইটি বা সিআইটি বা আইসিটি বা ইসিই বা ইটিই বা ইইই বা গণিত বা ফলিত গণিত বা পরিসংখ্যান বা ফলিত পরিসংখ্যান বা পদার্থ বা ফলিত পদার্থ বা আরএমই বা সমমান ডিগ্রি বা এক বছরের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমাসহ ৩–৪ বছরের স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে

২. স্নাতক স্তরে আবেদনকারীদের কমপক্ষে সিজিপিএ–২.৫০ থাকতে হবে ৪.০০ (অথবা সমমানের) স্কেলে

৩. কোনো পাবলিক পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণি বা বিভাগ (অথবা সমমানের) ডিগ্রি অর্জন করা যাবে না

৪. আইটি চাকরির অভিজ্ঞতা অথবা পিজিডিআইটি ডিগ্রিধারী আবেদনকারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

ভর্তি পরীক্ষার বিস্তারিত—

পরীক্ষা দুটি ধাপে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষায় কম্পিউটার, পরিমাণগত, বিশ্লেষণাত্মক এবং ইংরেজি ভাষার দক্ষতা মূল্যায়ন করা হবে। সফল (লিখিত পরীক্ষা) প্রার্থীদের এমআইটিতে ভর্তির জন্য চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য একটি মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

ভর্তি পরীক্ষার বিস্তারিত—

১. আবেদনের শেষ তারিখ: ১৪, জানুয়ারি ২০২৬

২. লিখিত পরীক্ষার তারিখ: ১৭ জানুয়ারি ২০২৬, আইআইটি ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৩. মৌখিক পরীক্ষার তারিখ: ২৪ জানুয়ারি ২০২৬

৪. ফলাফল প্রকাশের তারিখ: ২৫ জানুয়ারি ২০২৬

৫. ক্লাস শুরুর তারিখ: ১ মার্চ ২০২৬

বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট:

