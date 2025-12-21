পরীক্ষা

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা, আবেদনের সময় বৃদ্ধি

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক প্রথম বর্ষ প্রথম সেমিস্টারে ভর্তি পরীক্ষার আবেদনের সময় বাড়ানো হয়েছে। আজ রোববার সকালে প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সৈয়দ ছলিম মোহাম্মদ আবদুর কাদির। তিনি বলেন, ভর্তি পরীক্ষার আবেদন ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিল, তা এখন ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। অর্থাৎ ৫ দিন বাড়ানো হয়েছে।

এদিকে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি কমিটির সভাপতি আহমদ কবির চৌধুরী সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে শাবিপ্রবির ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার আবেদনের সময় ২৫ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো।

আসন কত

এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ হাজার ৫৬৬ আসনে শিক্ষার্থীরা ভর্তি নেওয়া হবে। এসব আসনের পাশাপাশি অতিরিক্ত ৭৭টি আসন সোসাইটিজ মেরিট অ্যালোকেশনের (এসএমএ) জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

আবেদন যোগ্যতা

২০২৪ অথবা ২০২৫ সালের এইচএসসি (সাধারণ/কারিগরি)/আলিম/ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স/সমমান এবং ২০২২ অথবা ২০২৩ সালের এসএসসি (সাধারণ/কারিগরি)/দাখিল/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

‘এ’ ইউনিট-এসএসসি ও এইচএসসিতে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০ সহ মোট জিপিএ ৬ দশমিক ৫ থাকতে হবে। এইচএসসিতে গণিতে কমপক্ষে জিপিএ ৩ (A লেভেলে C গ্রেড) প্রয়োজন।

‘বি’ ইউনিট-বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগ থেকে এইচএসসি ও এসএসসি উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৩ সহ মোট ৬ থাকতে হবে।

এ ছাড়া ডিপ্লোম-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ২০২০ অথবা ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। GCE-এর ক্ষেত্রে IGCSE (O লেভেল) এ কমপক্ষে ২টি বিষয়ে ‘বি’ গ্রেডসহ পাঁচটি বিষয়ে পাস এবং IAL (A লেভেল)-এ কমপক্ষে ১টি বিষয়ে ‘বি’ গ্রেডসহ ৩টি বিষয়ে পাস থাকতে হবে।

ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি

-‘এ’ ইউনিট: ১৩ জানুয়ারি ২০২৬, বেলা ৩টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা

-‘বি’ ইউনিট: ১৪ জানুয়ারি ২০২৬, বেলা ৩টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা

আবেদন ফি

A1 (বিজ্ঞান) ইউনিট- ১ হাজার ২৫০ টাকা,

A2 (আর্কিটেকচার)- ১ হাজার ৪০০ টাকা

B ইউনিট- ১ হাজার ২০০ টাকা।

*আবেদন করার নিয়ম, বিস্তারিত তথ্য, আবেদন ফি এবং জমা দেওয়ার পদ্ধতি ভর্তিসংক্রান্ত ওয়েবসাইটের ভর্তি নির্দেশিকায় পাওয়া যাবে।

