ভর্তি

একাদশে স্পেশাল কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তিতে নতুন নির্দেশনা

প্রথম আলো ডেস্ক
কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিতে আবেদন প্রক্রিয়া চলছেছবি: সংগৃহীত

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে অনলাইনের মাধ্যমে স্পেশাল কোটা (এসকিউ) কোটায় আবেদন করার বিষয়টি শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট কলেজ থেকে নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ১০ থেকে ১৬ আগস্টের মধ্যে নির্ধারিত ওয়েবসাইটে লগইন করে এ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। গতকাল রোববার (১০ আগস্ট) আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির এক চিঠিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে অনলাইনের মাধ্যমে স্পেশাল কোটা (এসকিউ) কোটায় আবেদন করা শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃক অনুমোদন ১৬ আগস্টে বিকেল ৫টার মধ্যে ওয়েবসাইটের https://xiclassadmission.gov.bd (লগইন) প্যানেলে (কলেজের ইআইআইএন ও পাসওয়ার্ড দিয়ে) লগইন করে এ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃক (এসকিউ) কোটায় আবেদনকারী শিক্ষার্থীদের নিশ্চায়ন সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে পরবর্তী সময়ে উদ্ভূত জটিলতার জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

এদিকে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে অনলাইনের মাধ্যমে ভর্তিতে প্রথম পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের আবেদনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। আগামী শুক্রবার (১৫ আগস্ট) পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। প্রথম ধাপে অনলাইনে একাদশে ভর্তির আবেদনের শেষ দিন ছিল আজ সোমবার (১১ আগস্ট)।

