শাবিপ্রবিতে মাস্টার্স ও পিএইচডিতে ভর্তি, জেনে নিন সব তথ্য
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স ও পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তিতে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে পারবেন।
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স বাই কোর্সওয়ার্ক, মাস্টার্স বাই মিক্সড মোড, মাস্টার্স বাই রিসার্চ ও ডক্টরাল বাই রিসার্চ প্রোগ্রামে ভর্তি নেওয়া হবে। ভর্তির যোগ্যতা ও অন্যান্য বিস্তারিত তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিস ও ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
আবেদন যেভাবে করবেন
আবেদন ফরম বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট পাওয়া যাবে। এখান থেকে ফরম ডাউনলোড করে নির্ধারিত নিয়মে পূরণ করতে হবে। আবেদন ফি ৫০০ টাকা। এ টাকা সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের শাবিপ্রবি শাখায় সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় হিসাব নম্বরে জমা দিতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
শাবিপ্রবিতে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স বাই কোর্সওয়ার্ক, মাস্টার্স বাই মিক্সড মোড, মাস্টার্স বাই রিসার্চ ও ডক্টরাল বাই রিসার্চ প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ভর্তি নেওয়া হবে।
যেসব কাগজ লাগবে
আবেদনের সঙ্গে প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্ত, আবেদন ফি জমাদানের ব্যাংক রসিদের কপি ছবি জমা দিতে হবে। আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে—
ক. জীবনবৃত্তান্ত
খ. আবেদন ফি জমাদানের ব্যাংক রসিদ
গ. পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ২ কপি ছবি
ঘ. স্নাতক পরীক্ষা পাসের সনদসহ সব পরীক্ষা পাসের সনদ ও গ্রেড সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি
ঙ. কর্মরত প্রার্থীদের যথাযথ নিয়োগ কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্রের মূল কপি
চ. শিরোনামসহ গবেষণা প্রস্তাবের সারসংক্ষেপ (Master’s by Coursework প্রোগ্রামের জন্য প্রযোজ্য নয়)
ছ. সুপারভাইজারের প্রত্যয়নপত্র (Master's by Coursework প্রোগ্রামের জন্য প্রযোজ্য নয়)
জ. রেফারেন্স লেটার (Master's by Coursework প্রোগ্রামের জন্য প্রযোজ্য নয়)
মাস্টার্স বাই কোর্সওয়ার্ক প্রোগ্রামটি শুধু শাবিপ্রবি থেকে স্নাতক ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের জন্য প্রযোজ্য।
ভর্তিসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় অফিস ও ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ক্লিক করুন