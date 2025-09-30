ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পোস্টগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম ১৩টি বিভাগে

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পোস্টগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম ১৩টি বিভাগে
গাজীপুর ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েটে) ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে প্রথম সেমিস্টারে পূর্ণকালীন বা খণ্ডকালীন শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য অনলাইনে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
ইনস্টিটিউটে যে প্রোগ্রামে ভর্তি করা হবে
১. সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম: এম ইঞ্জিনিয়ারিং, এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, পিএইচডি।
২. ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম: এম ইঞ্জিনিয়ারিং, এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, পিএইচডি।
৩. মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম: এম ইঞ্জিনিয়ারিং, এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, পিএইচডি।
৪. কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম: এম ইঞ্জিনিয়ারিং, এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, পিএইচডি।
৫. টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম: এম ইঞ্জিনিয়ারিং, এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, পিএইচডি।
৬.ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম: এম ইঞ্জিনিয়ারিং, এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং।
৭. ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম: এম ইঞ্জিনিয়ারিং, এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং।
৮. রসায়ন প্রোগ্রাম: এমএসসি, এমফিল, পিএইচডি।
৯. গণিত প্রোগ্রাম: এমএসসি, এমফিল, পিএইচডি।
১০. পদার্থবিজ্ঞান প্রোগ্রাম: এমএসসি, এমফিল, পিএইচডি।
১১. ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম: পিজিডি, এমএসসি ইন ওয়াটার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট, মাস্টার্স ইন ওয়াটার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট।
১২. ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি প্রোগ্রাম: পিজিডি, এম ইঞ্জিনিয়ারিং, এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং।
১৩. ইনস্টিটিউট অব এনার্জি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম: পিজিডি, এম ইঞ্জিনিয়ারিং, এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং।
ভর্তির দরকারি তারিখ
১. ভর্তির নিমিত্তে আবেদন করার যোগ্যতা যাচাইয়ের আবেদন করার শেষ তারিখ: ৫ অক্টোবর ২০২৫।
২. ভর্তির নিমিত্তে আবেদন করার যোগ্যতা যাচাইয়ের ফলাফল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের তারিখ: ১৫ অক্টোবর ২০২৫।
৩. ভর্তির আবেদনের শুরু ও শেষ তারিখ: ১৬ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর ২০২৫।
৪. প্রাথমিকভাবে বাছাই করা প্রার্থীদের তালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের তারিখ: ৬ নভেম্বর ২০২৫।
৫. ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ৯ থেকে ১১ নভেম্বর ২০২৫।
৬. ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ: ১৩ নভেম্বর ২০২৫।
৭. ভর্তির তারিখ: ১৭ থেকে ২০ নভেম্বর ২০২৫।
৮. কোর্স রেজিস্ট্রেশনের তারিখ: ১ থেকে ৭ ডিসেম্বর ২০২৫।
৯. ক্লাস শুরুর তারিখ: ৮ ডিসেম্বর ২০২৫।
সাধারণ শর্তাবলি
১. ভর্তির বিস্তারিত তথ্য–সংবলিত প্রসপেক্টাস এবং অনলাইনে আবেদনের পদ্ধতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট এ পাওয়া যাবে।
২. দেশের সব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রিধারীদের সংশ্লিষ্ট বিভাগে ভর্তির নিমিত্তে আবেদন করার যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য ফি বাবদ তিন হাজার টাকা মাত্র পেমেন্ট–সম্পর্কিত নির্দেশনা অনুসরণ করে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ফি পরিশোধ করতে হবে। যোগ্যতা যাচাইকরণ করার প্রাথমিক যোগ্যতা হিসাবে BNOF–এর ন্যূনতম মোট Credit-Hours সম্পন্ন থাকতে হবে।
৩. ভর্তির জন্য আবেদন করার ফি ১ হাজার ৭৫০ টাকা পেমেন্ট–সম্পর্কিত নির্দেশনা অনুসরণ করে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ফি পরিশোধ করতে হবে।
৪. পূর্ণকালীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেধার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী Fellowship/Teaching/Research Assistantship প্রদান করা যেতে পারে।
৫. চাকরি করা প্রার্থী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতিসহ খণ্ডকালীন বা পূর্ণকালীন শিক্ষার্থী হিসেবে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে এবং সে ক্ষেত্রে আবেদনপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ডেপুটেশন বা ছুটির আদেশ বা NOC অনলাইনে আপলোড করতে হবে।
৬. ডুয়েটের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের সমাপনী বর্ষের শিক্ষার্থীরা চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সেমিস্টারের শুধু গ্রেডশিট দাখিল বা অনলাইনে পোস্টগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের জন্য আবেদন করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষার দিন সাময়িক সনদপত্র দাখিল করতে হবে।
৭. ভর্তির জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনয়নের জন্য প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা ইনস্টিটিউটে মৌখিক বা লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এ–সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলি সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা ইনস্টিটিউট থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: