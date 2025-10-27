বিনা খরচে চামড়াশিল্পে প্রশিক্ষণ, রয়েছে চাকরির সুযোগ

বিনা খরচে চামড়াশিল্পে প্রশিক্ষণ, রয়েছে চাকরির সুযোগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট (ILET)-এ ৯ মাস মেয়াদি পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা (PGD) ও ৩ মাস মেয়াদি অ্যাডভান্স সার্টিফিকেট কোর্স (ACC) প্রশিক্ষণে সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কোর্সটি সরকারের অর্থ বিভাগ, এসআইসিআইপির আওতায় সম্পূর্ণ সরকারিভাবে বিনা খরচে করানো হবে।
বিনা মূল্যে চারটি কোর্স
১. পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন লেদার টেকনোলজি
কোর্সের মেয়াদ: ৯ মাস
আসনসংখ্যা: ৩০
ভতি৴র যোগ্যতা (লেদার সেক্টরে কর্মরত)
ন্যূনতম সিজিপিএ–২.৫ অথবা দ্বিতীয় শ্রেণিসহ যেকোনো বিষয়ে স্নাতক অথবা সমমানের ডিগ্রি এবং ন্যূনতম তিন বছর কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা। বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।
নতুন প্রশিক্ষণার্থী: ন্যূনতম সিজিপিএ–২.৫ অথবা দ্বিতীয় শ্রেণিসহ যেকোনো বিষয়ে স্নাতক অথবা সমমানের ডিগ্রি। বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারী আবেদনকারী প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন।
২. অ্যাডভান্স সার্টিফিকেট কোর্স অন কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি ফর লেদার সেক্টর,
কোসে৴র মেয়াদ: ৩ মাস
আসনসংখ্যা: ৩০
ভতি৴র যোগ্যতা (লেদার সেক্টরে কর্মরত): ন্যূনতম তিন বছর কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
নতুন প্রশিক্ষণার্থী: ন্যূনতম এইচএসসি পাস।
৩. অ্যাডভান্স সার্টিফিকেট কোর্স অন অটোমেশন অ্যান্ড এআই ডিজাইন
কোর্সের মেয়াদ: ৩ মাস
আসনসংখ্যা: ৩০
ভতি৴র যোগ্যতা (লেদার সেক্টরে কর্মরত): ন্যূনতম তিন বছর কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
নতুন প্রশিক্ষণার্থী: ন্যূনতম এইচএসসি পাস।
৪. অ্যাডভান্স সার্টিফিকেট কোর্স অন লিয়েন ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স
কোর্সের মেয়াদ: ৩ মাস
আসনসংখ্যা: ৩০
ভতি৴র যোগ্যতা (লেদার সেক্টরে কর্মরত): ন্যূনতম তিন বছর কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
নতুন প্রশিক্ষণার্থী: ন্যূনতম এইচএসসি পাস।
আবেদন করার নিয়ম
প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিদের sicip.ilet-du.org ওয়েবসাইটে অনলাইনে সরাসরি আবেদন করতে হবে, অথবা, আবেদন ফরমটি (PDF) ডাউনলোড করে প্রিন্ট নিয়ে পূরণ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রোগ্রাম অফিসে জমা দিতে হবে।
প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা
১. বৃহস্পতিবার (সন্ধ্যা), শুক্রবার ও শনিবার (সকাল) ক্লাস হবে।
২. টিউশন ফিবিহীন প্রশিক্ষণ, দৈনিক ভাতা ও ইন্টার্নশিপ ভাতা সুবিধা দেওয়া হবে।
৩. আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ল্যাবে নিয়মিত হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
৪. কোর্স শেষে উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের সার্টিফিকেট প্রদান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।
দরকারি তথ্য
বয়স হতে হবে: সর্বোচ্চ ৪৫ বছর।
নারী, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী এবং সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
আবেদনের সময় যা লাগবে
১. সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি: দুই কপি।
২. জাতীয় পরিচয়পত্র বা অনলাইনে যাচাইযোগ্য জন্মনিবন্ধনের সত্যায়িত ফটোকপি।
৩. সর্বশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের সত্যায়িত ফটোকপি।
৪. কাজের অভিজ্ঞতার প্রমাণপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
আবেদনের বিস্তারিত সময়
১. আবেদনের শেষ তারিখ: ২ নভেম্বর ২০২৫
২. লিখিত ভর্তি পরীক্ষা (PGD): ৫ নভেম্বর ২০২৫
৩. সম্ভাব্য ক্লাস শুরুর তারিখ: ১৩ নভেম্বর ২০২৫
৪. সাক্ষাৎকার: ৫ থেকে ৮ নভেম্বর ২০২৫
যোগাযোগের ঠিকানা
পরিচালকের কার্যালয়, লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৪৪-৫০ শেরে বাংলা রোড, হাজারীবাগ, ঢাকা।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট