শিক্ষা

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে ২০২৬ সালে তৃতীয়, ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণিতে ভর্তি

পড়াশোনা ডেস্ক
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে তৃতীয়, ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণিতে ছাত্র ভর্তি করা হবেফাইল ছবি

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে তৃতীয়, ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণিতে প্রভাতি শাখা আবাসিক/ অনাবাসিক ও দিবা শাখা অনাবাসিক হিসেবে ছাত্র ভর্তি করা হবে। অনলাইনে আবেদন করা যাবে ২৯ নভেম্বর সকাল ৯টা থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ রাত ১২টা পর্যন্ত।

প্রভাতি শাখায় আবাসিক—

১. তৃতীয় শ্রেণি: বাংলা মাধ্যম—১০০টি, বয়স (জন্মনিবন্ধন সনদ অনুযায়ী)-১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে বয়স ৭ হতে ৯ বছর।

২. তৃতীয় শ্রেণি: ইংরেজি ভার্সন—৫০টি, বয়স (জন্মনিবন্ধন সনদ অনুযায়ী)-১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে বয়স ৭ হতে ৯ বছর।

# যাচাইপ্রক্রিয়া (লিখিত/লটারির তারিখ ও সময়): ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ শুক্রবার,

লিখিত পরীক্ষা শুরু হবে: সকাল ৯টায়, পরীক্ষার সময়: এক ঘণ্টা।

দিবা শাখায় অনাবাসিক—

১. তৃতীয় শ্রেণি: বাংলা মাধ্যম—১০০টি, বয়স (জন্মনিবন্ধন সনদ অনুযায়ী)-১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে বয়স ৭ হতে ৯ বছর।

২. তৃতীয় শ্রেণি: ইংরেজি ভার্সন—৫০টি, বয়স (জন্মনিবন্ধন সনদ অনুযায়ী)-১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে বয়স ৭ হতে ৯ বছর।

# যাচাইপ্রক্রিয়া (লিখিত/লটারির তারিখ ও সময়):

১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ শুক্রবার,

লটারি কার্যক্রম শুরু হবে: বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে।

আরও পড়ুন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রি অনলাইন কোর্স: ২০টির বেশি ভাষা শেখার সুযোগ

প্রভাতি শাখায় আবাসিক—

১. ষষ্ঠ শ্রেণি: বাংলা মাধ্যম—৫০টি, বয়স (জন্মনিবন্ধন সনদ অনুযায়ী)-১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে বয়স ১০ হতে ১২ বছর।

প্রভাতি শাখায় আবাসিক/অনাবাসিক—

১. নবম শ্রেণি: বিজ্ঞান (বাংলা মাধ্যম) ৬০টি, বিজ্ঞান (ইংরেজি মাধ্যম) ১০টি, মানবিক (বাংলা মাধ্যম) ৪০টি আসন।

# যাচাইপ্রক্রিয়া (লিখিত/লটারির তারিখ ও সময়):

২০ ডিসেম্বর ২০২৫ শনিবার,

লিখিত পরীক্ষা শুরু হবে: সকাল ১০টায়,

পরীক্ষার সময়: দুই ঘণ্টা।

দিবা শাখায় অনাবাসিক—

১. ষষ্ঠ শ্রেণি: বাংলা মাধ্যম—৫০টি, বয়স (জন্মনিবন্ধন সনদ অনুযায়ী)-১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে বয়স ১০ হতে ১২ বছর।

২. নবম শ্রেণি: বিজ্ঞান (বাংলা মাধ্যম) ২০টি, বিজ্ঞান (ইংরেজি মাধ্যম) ১০টি, ব্যবসায় শিক্ষা (বাংলা মাধ্যম) ৪০টি, ব্যবসায় শিক্ষা (ইংরেজি মাধ্যম) ৪০টি আসন ।

# যাচাইপ্রক্রিয়া (লিখিত/লটারির তারিখ ও সময়):

২০ ডিসেম্বর ২০২৫ শনিবার,

লিখিত পরীক্ষা শুরু হবে: বেলা ২টায়,

পরীক্ষার সময়: দুই ঘণ্টা।

অনলাইনে আবেদন করা যাবে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত
ফাইল ছবি

লিখিত পরীক্ষা বিষয় ও নম্বর—

১. তৃতীয় শ্রেণি: বিষয়- বাংলা ১৫, ইংরেজি ১৫ ও গণিত ২০ নম্বর।

২. ষষ্ঠ শ্রেণি: বিষয়- বাংলা ৩০, ইংরেজি ৩০ ও গণিত ৪০ নম্বর।

৩. নবম শ্রেণি: বিষয়- বাংলা ২০, ইংরেজি ২৫, বিজ্ঞান ২৫ ও গণিত ৩০ নম্বর।

লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন হবে—

লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণির জন্য দ্বিতীয় শ্রেণির, ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য পঞ্চম শ্রেণির ও নবম শ্রেণির জন্য অষ্টম শ্রেণির শিক্ষা বোর্ডের ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হবে।

প্রসপেক্টাস সংগ্রহ ও অনলাইনে ভর্তি ফরম পূরণ—

১. প্রসপেক্টাস ২৯ নভেম্বর হতে ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে (শুক্রবার ব্যতীত) সকাল ৯টা হতে বেলা ৩টা পর্যন্ত কলেজের অডিটোরিয়াম হতে সংগ্রহ করতে হবে।

২. প্রসপেক্টাস সংগ্রহ করার সময় ছাত্রের পাসপোর্ট সাইজের এক কপি রঙিন ছবি, জন্মনিবন্ধন সনদ ও মা–বাবার জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি সঙ্গে আনতে হবে।

আরও পড়ুন

যে ১০ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সবচেয়ে কঠিন

৩. অনলাইনে ভর্তি ফরম পূরণের জন্য প্রতিটি প্রসপেক্টাসের সঙ্গে একটি ইউনিক কোড বা রেফারেন্স নম্বর দেওয়া থাকবে। ইউনিক কোড ব্যবহার করে অনলাইনে ভর্তি ফরম পূরণ করতে হবে।

৪. একজন ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থী প্রভাতি ও দিবা শাখায় (উভয় শাখা) আবেদন করতে পারবে। তবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে বাংলা মাধ্যম বা ইংরেজি ভার্সনের যেকোনো একটিতে আবেদন করতে হবে। ভর্তির পর কোনো ছাত্র শাখা (শিফট) এবং মাধ্যম বা ভার্সন পরিবর্তন করতে পারবে না।

অনলাইনে আবেদনের তারিখ ও সময়—

অনলাইনে আবেদনের তারিখ ২৯ নভেম্বর সকাল ৯টা থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ রাত ১২টা পর্যন্ত।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.drme.edu.bd

আরও পড়ুন

বিপিএটিসি স্কুলে ২০২৬ সালে বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনে ছাত্রছাত্রী ভর্তি

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
শিক্ষা থেকে আরও পড়ুন