জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সাদা উত্তরপত্র এবং পরীক্ষাসামগ্রী বিতরণ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সাদা উত্তরপত্র এবং পরীক্ষাসামগ্রী বিতরণ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩ সালের ডিগ্রি (পাস) ও সার্টিফিকেট কোর্স তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষার সাদা উত্তরপত্র ও আনুষঙ্গিক (করোগেটেড বোর্ড বা বক্স) মালামাল নিচের তারিখ অনুযায়ী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর ক্যাম্পাস ও আঞ্চলিক কেন্দ্র হতে বিতরণ করা হবে। অধ্যক্ষ বা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তাঁর প্রাধিকারপত্রসহ প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কমিটির একাধিক সদস্য) পাঠিয়ে পরীক্ষার উত্তরপত্র গাজীপুর ক্যাম্পাস ও নিজ নিজ আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে গ্রহণের অনুরোধ করা হয়েছে।
২০২৩ সালের ডিগ্রি (পাস) ও সার্টিফিকেট কোর্স তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষা ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে অনুষ্ঠিত হবে। নিচের আঞ্চলিক কেন্দ্র হতে গ্রহণ করতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. এনামুল করিম স্বাক্ষর করে একটি আদেশ জারি করেছেন।
নির্ধারিত বিভাগ ও জেলার নাম—
১. ঢাকা বিভাগ, ফরিদপুর, রাজবাড়ী ও কুমিল্লা এবং চাঁদপুর জেলা—
# আঞ্চলিক কেন্দ্রের ঠিকানা: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, গাজীপুর, ফোন: ০২-৯৯৬৬৯১৫১৭।
# বিতরণের তারিখ: ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার।
২. ঢাকা মহানগর ও ময়মনসিংহ বিভাগ—
# আঞ্চলিক কেন্দ্রের ঠিকানা: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, গাজীপুর, ফোন: ০২-৯৯৬৬৯১৫১৭।
# বিতরণের তারিখ: ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার।
৩. খুলনা বিভাগ ও গোপালগঞ্জ জেলা—
# আঞ্চলিক কেন্দ্রের ঠিকানা: বাড়ি-২৭৭, রোড-১, কে ডিএ সোনাডাঙ্গা আ/এ, ২য় ফেজ, খুলনা, ফোন: ০২৪৭৭-৭২৬৫৪৮।
# বিতরণের তারিখ: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার।
৪. বরিশাল বিভাগ ও মাদারীপুর, শরিয়তপুর জেলা—
# আঞ্চলিক কেন্দ্রের ঠিকানা: ২৪ নম্বর ওয়ার্ড, পটুয়াখালী সড়ক, রূপাতলী (সোনারগাঁও টেক্সটাইলের বিপরীতে), বরিশাল, মোবাইল নম্বর: ০১৭১১-৮৮৯৯৭০।
# বিতরণের তারিখ: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার।
৫. রংপুর বিভাগ—
# আঞ্চলিক কেন্দ্রের ঠিকানা: বিনোদপুর, রংপুর, (আর কে রোড সংলগ্ন, বিএনসিসি মোড় হতে ৪০০ মিটার পশ্চিমে), মোবাইল নম্বর: ০১৭১-২৬০২৩৮৬, ০১৭১২-২২০৬৫৭।
# বিতরণের তারিখ: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার।
৬. রাজশাহী বিভাগ—
# আঞ্চলিক কেন্দ্রের ঠিকানা: বাড়ি- ৩৫৪, বালিয়া পুকুর, বড় বটতলা, ঘোড়ামারা, রাজশাহী, ফোন: ০৭২১-৭৬২১৪১।
# বিতরণের তারিখ: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার।
৭. বগুড়া আঞ্চলিক কেন্দ্র (বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, জয়পুরহাট জেলা ও গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা) —
# আঞ্চলিক কেন্দ্রের ঠিকানা: বগুড়া, মাটিডালি মোড়, বারপুর (ডায়াবেটিক হাসপাতাল সংলগ্ন) মোবাইল নম্বর: ০১৯১২-৪০৮৫৭০।
# বিতরণের তারিখ: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার।
৮. সিলেট বিভাগ—
# আঞ্চলিক কেন্দ্রের ঠিকানা: আহাদ ভিলা, পাঠানটোলা পয়েন্ট, সিলেট, ফোন: ০৮২১-৭২৯১০২।
# বিতরণের তারিখ: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার।
৯. হবিগঞ্জ আঞ্চলিক কেন্দ্র [হবিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা (বাঞ্ছারামপুর উপজেলা ব্যতীত), মৌলভি বাজার সদর, শ্রীমঙ্গল, কমলগঞ্জ, রায়পুরা ও ভৈরব উপজেলা]—
# আঞ্চলিক কেন্দ্রের ঠিকানা: দাউদনগর বাজার ডাক+থানা+পৌরসভা: শায়েস্তাগঞ্জ, হোল্ডিং নম্বর-৩৩, ওয়ার্ড নম্বর -২, হবিগঞ্জ, মোবাইল নম্বর: ০১৭১৬-৫৬৩০৩৭।
# বিতরণের তারিখ: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার।
১০. চট্টগ্রাম বিভাগ—
# আঞ্চলিক কেন্দ্রের ঠিকানা: ভাটিয়ারি লিংক রোড (রেললাইন–সংলগ্ন), বড় দিঘীরপার, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম। মোবাইল নম্বর:০১৫৫৪৭২৫৩৭৪, ০১৬২৬১৪৪৯৬৪।
# বিতরণের তারিখ: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার।
* বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট