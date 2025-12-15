মালদ্বীপে কাভা কাপে অংশ নিতে প্রস্তুত বাংলাদেশ নারী ভলিবল দল
বাংলাদেশ নারী ভলিবল দল ১৯ থেকে ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে অনুষ্ঠেয় কাভা কাপ ফর উইমেন ২০২৫-এ অংশগ্রহণ করবে। দীর্ঘ চার মাসের কঠোর প্রশিক্ষণ ক্যাম্প সফলভাবে সম্পন্ন করে ১৭ ডিসেম্বর অধিনায়ক মোসা. সাবিনা খাতুনের নেতৃত্বে দলটি মালের উদ্দেশে রওনা হবে। এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশসহ আফগানিস্তান, কিরগিজস্তান, মালদ্বীপ ও তুর্কমেনিস্তানের মতো শক্তিশালী দল অংশ নেবে, যা অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আসর হতে যাচ্ছে।
বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ও বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজির (বিইউএফটি) বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ফারুক হাসান দলকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে তিন সেট অফিশিয়াল দলীয় কিট সরবরাহ করেছেন। দলের সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন ব্যাপক সহায়তা প্রদান করছে বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, প্রথমবারের মতো দেশের বাইরে মেয়েরা খেলতে যাচ্ছেন এবং তাঁদের প্রস্তুতি যথেষ্ট ভালো। ট্রফি নিয়ে ও বিজয়ী বেশে তাঁরা দেশে ফিরবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ ভলিবল নারী কমিটির চেয়ারম্যান শারমিন হাসান তিথি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের প্রস্তুতিতে দলের পাশে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। উন্নত প্রস্তুতি ও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বাংলাদেশ নারী ভলিবল দল কাভা কাপ ২০২৫–এ অংশ নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। বিজ্ঞপ্তি