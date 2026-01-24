ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে বসন্তকালীন সেমিস্টারের নবীনবরণ
বেসরকারি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ২০২৬ সালের বসন্তকালীন সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি ২০২৬) রাজধানীর আফতাবনগরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুর এলাহী অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নবীন শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আচরণবিধি, নিয়মকানুন এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর অধ্যাপক মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। সভাপতি হিসেবে বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শামস রহমান। এ ছাড়া বিভিন্ন অনুষদের ডিনরা নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সহ–উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আশিক মোসাদ্দিক এবং কোষাধ্যক্ষ এয়ার কমোডর (অব.) ইশফাক ইলাহী চৌধুরী।
বক্তারা ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির লক্ষ্য ও মূল্যবোধ তুলে ধরার পাশাপাশি দক্ষ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব গড়ে তুলতে শিক্ষার্থীদের বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে উৎসাহ দেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত ‘ক্লাব ফেয়ার’ অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩টি শিক্ষার্থী-পরিচালিত ক্লাব অংশগ্রহণ করে।