ক্যারিয়ার সেশন
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সব কাজ পারলেও সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না: ঢাবি কোষাধ্যক্ষ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, ‘আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে শ্রমবাজারে বড় ধরনের একটা পরিবর্তন আসবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) কারণে। কিন্তু কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা সব কাজ করতে পারলেও সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সব সময়ে মানুষের হাতেই থাকবে। তাই আমাদের শিক্ষার্থীদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। সফলতার জন্য তিনটা জিনিস দরকার—দলের মধ্যে কাজ করার দক্ষতা, উদ্ভাবনী দক্ষতা অর্জন, প্রচলিত নিয়মের বাইরে গিয়ে ভিন্নভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগ আয়োজিত আজ শনিবার দিনব্যাপী বিশেষ ক্যারিয়ার সেশন ‘আইবি ক্যারিয়ার ইনসাইটস ২০২৫’–এর উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এ কথা বলেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ ফারুক মাল্টিপারপাস হলে এই ক্যারিয়ার সেশন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের বহুমাত্রিক ক্যারিয়ার সুযোগ সম্পর্কে অবহিত করা, সফল পেশাজীবীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দিকনির্দেশনা থেকে শেখার সুযোগ প্রদান করা এবং একাডেমিক শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার কার্যকর সংযোগ তৈরি করা।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম জানান, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ওপর যে ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে, সেটা বাংলাদেশের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে সমস্যা হবে না। তিনি বলেন, ‘আমরা গার্মেন্টস সেক্টরে এত বেশি নন-ট্যারিফ বাধার সম্মুখীন হই, ২০ শতাংশ ট্যারিফ আমাদের জন্য কিছুই না। রোগ প্রতিরোধক্ষমতা তৈরি হওয়ার মতো আমাদের চ্যালেঞ্জ প্রতিরোধক্ষমতা তৈরি হয়ে গেছে।’
ইন্টারন্যাশানাল বিজনেস বিভাগের চেয়ারম্যান সুবর্ণ বড়ুয়ার সভাপতিত্বে উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন মাহমুদ ওসমান ইমাম, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের ফাউন্ডিং চেয়ারম্যান ও ইমেরিটাস অধ্যাপক খন্দকার বজলুল হক এবং রিপাবলিক ইনসুরেন্স কোম্পানির সিইও এ কে এম সরোয়ার জামিল খান।
আয়োজনে করপোরেট, সরকারি, উদ্যোক্তা ও বহুমাত্রিক চারটি পৃথক সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিকেএমইএর সম্মানিত সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, কোটস গ্রুপ পিএলসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ আল কাশেম, রেনাটা পিএলসির সিইও ও এমডি সৈয়দ এস কাইসার কবির, প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের ডিরেক্টর উজমা চৌধুরী এবং ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির ডিরেক্টর মোহাম্মদ তানভীর আঞ্জুম। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিরেক্টর মোহাম্মদ বায়েজিদ সরকার এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের ডিরেক্টর জেনারেল আবদুল্লাহ আল জাহিদ। এ ছাড়া আয়োজনে সরকারি ও বেসরকারি খাতের শীর্ষ ব্যক্তিত্বরা অংশগ্রহণ করেন। বিজ্ঞপ্তি