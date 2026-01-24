ক্যাম্পাস

প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটিতে দুই দিনব্যাপী পিঠা উৎসব

প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি প্রতিবছর পিঠা উৎসবের আয়োজন করেছবি: বিজ্ঞপ্তি

উত্তুরে হাওয়ায় ভেসে ভেসে ষড়ঋতুর বাংলাদেশে শীতকালের আগমন ঘটে। লেপ–কম্বলের উষ্ণতার পাশাপাশি ঘরে ঘরে হরেক রকম পিঠা তৈরির ধুম পড়ে যায়।

বাঙালির এই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি প্রতিবছর পিঠা উৎসবের আয়োজন করে। এই শীতেরই এক আকর্ষণ গ্রামের গান। বাংলার সংস্কৃতিকে আরও উজ্জীবিত রাখতে আর প্রাণে গানের সঞ্চার করতে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি দুই দিনব্যাপী (২২ ও ২৩ জানুয়ারি) ‘পিঠা উৎসব–১৪৩২’ আয়োজন করেছিল। দুই দিনব্যাপী এই পিঠা উৎসবে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির সাতটি বিভাগের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বাহারি রকমের পিঠাপুলির সাতটি স্টলসহ নানা আয়োজনে মুখর ছিল ক্যাম্পাস। শুধু পিঠা নয়, উৎসবের আকর্ষণ ছিল প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি কালচারাল ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পল্লিগীতি–নাচ ও সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি দিয়েছে এক ব্যতিক্রমী অবয়ব।

বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণের পাশাপাশি সম্মানিত শিক্ষকদের অসাধারণ পরিবেশনায় অনুষ্ঠানটি নতুন মাত্রা লাভ করে।

প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির উপাচার্য মো. আবদুল মান্নান চৌধুরী বেলা ১১টায় ‘পিঠা উৎসব–১৪৩২’–এর শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের প্রিন্সিপাল অ্যাডভাইজার অধ্যাপক মো. আনোয়ারুল কবির, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, রেজিস্ট্রার, এক্সাম কন্ট্রোলার, বিভিন্ন বিভাগের প্রধানেরা, শিক্ষক, কর্মকর্তা–কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা।

