শিক্ষা

নবম পে স্কেল: শিক্ষাসহায়ক ভাতা কারা পাবেন, কত টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য নবম পে স্কেলের প্রজ্ঞাপন আজ শনিবার জারি করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়। প্রজ্ঞাপনে সরকারি চাকরিজীবীদের শিক্ষাসহায়ক ভাতা ও টিফিন ভাতা নিয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে চাকরিজীবীদের সন্তানেরা মাসে সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা শিক্ষাসহায়ক ভাতা পাবে।

নবম পে স্কেলের গেজেটের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, সব কর্মচারী প্রত্যেক সন্তানের জন্য মাসিক ৫০০ টাকা হারে এবং অনধিক দুই সন্তানের জন্য মাসিক সর্বোচ্চ ১ হাজার টাকা শিক্ষাসহায়ক ভাতা পাবেন। তবে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই সরকারি কর্মচারী হলে সন্তানের সংখ্যা যেকোনো একজনের ক্ষেত্রে গণনা করে ভাতার পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। বয়সের সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে ২৩ বছর বয়স পর্যন্ত কর্মচারীরা সন্তানের জন্য শিক্ষাসহায়ক ভাতা প্রাপ্য হবেন বলেও নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

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শিক্ষাসহায়ক ভাতার ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২০১৫ সালের ১৪ অক্টোবরের চিঠি এবং ২০১৮ সালের ২৯ জানুয়ারির এসআরও অনুসরণ করতে হবে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ থেকে আজ এ–সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রজ্ঞাপন চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০২৬ নামে অভিহিত করা হয়েছে। নতুন প্রজ্ঞাপন অনুসারে, নতুন বেতনকাঠামোতে ১ জুলাই থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নবম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তারা বাড়তি মূল বেতনের ৪০ শতাংশ এবং ১০–২০তম গ্রেডের কর্মকর্তা–কর্মচারীরা ৫০ শতাংশ হারে পাবেন। গত ৩০ জুন আহরিত বা প্রাপ্য বেতনের সঙ্গে তা যুক্ত হবে।

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এ ছাড়া ২০২৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত নবম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তারা নতুন বেতনকাঠামোতে বাড়তি মূল বেতনের ৭০ শতাংশ এবং ১০–২০তম গ্রেডের কর্মকর্তা–কর্মচারীরা ৭৫ শতাংশ হারে পাবেন। আর ২০২৭ সালের ১ জুলাই থেকে বেতনবৃদ্ধি শতভাগ কার্যকর হবে। গত ১ জুলাই থেকে যেহেতু নতুন বেতনকাঠামো কার্যকর হয়েছে, তাই বকেয়া বেতনও পাবেন কর্মকর্তা–কর্মচারীরা।

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প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, ২০২৮ সালের ১ জানুয়ারি নতুন বেতনকাঠামোর অন্য সব ভাতা পাওয়া শুরু করবেন সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীরা। একইভাবে পেনশন সুবিধাভোগীরাও নতুন বেতনকাঠামোর যাবতীয় সব সুবিধা পাবেন।

নতুন বেতনকাঠামোতে ১ম থেকে ১০ম গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাদের মূল বেতন ১০০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়বে। আর ১১ থেকে ২০তম গ্রেডের সরকারি চাকরিজীবীদের মূল বেতন বাড়বে ১৪২ শতাংশ পর্যন্ত। আনুপাতিক হারে বিভিন্ন ধরনের ভাতাও বাড়বে।

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