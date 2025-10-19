পরীক্ষা

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় বৃদ্ধি, ২০ থেকে ২৩ অক্টোবর

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় বৃদ্ধি করা হয়েছেপ্রথম আলো ফাইল ছবি

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকার অধীনে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ২০২৫ সালের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় ২০ থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

পরীক্ষার ফরম পূরণের বিস্তারিত

  • পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর করা প্রিন্ট কপি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এক কপি সংরক্ষণ করতে হবে।

  • সোনালী সেবার মাধ্যমে ফি জমার পুনর্নির্ধারিত সর্বশেষ তারিখ: ২৩ অক্টোবর ২০২৫।

  • পরীক্ষার ফি প্রতি পরীক্ষার্থী: ৪০০ টাকা।

  • কেন্দ্র ফি প্রতি পরীক্ষার্থী: ২০০ টাকা (কেন্দ্র নির্ধারণ হওয়ার পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের সচিবকে প্রদান করতে হবে)।

  • অনলাইনে ফরম পূরণের সময় (eFF) বৃদ্ধির তারিখ: ২০ থেকে ২৩ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত।

দরকারি তথ্য

১. সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের ২০ থেকে ২৩ অক্টোবরের মধ্যে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফরম পূরণের কাজ শেষ করতে হবে।

২. এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিশ্চিত করবেন।

৩. এরপর কোনোক্রমেই ফরম পূরণের আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়

নিচের পাঁচটি বিষয়ে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

১. বাংলা (১০১): পূর্ণমান—১০০।

২. ইংরেজি (১০৭): পূর্ণমান—১০০।

৩. গণিত (১০৯): পূর্ণমান—১০০।

৪. বিজ্ঞান (১২৭): পূর্ণমান—৫০।

৫. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (১৫০): পূর্ণমান—৫০।

*বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

