জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় বৃদ্ধি, ২০ থেকে ২৩ অক্টোবর

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় বৃদ্ধি, ২০ থেকে ২৩ অক্টোবর
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকার অধীনে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ২০২৫ সালের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় ২০ থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।
পরীক্ষার ফরম পূরণের বিস্তারিত
পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর করা প্রিন্ট কপি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এক কপি সংরক্ষণ করতে হবে।
সোনালী সেবার মাধ্যমে ফি জমার পুনর্নির্ধারিত সর্বশেষ তারিখ: ২৩ অক্টোবর ২০২৫।
পরীক্ষার ফি প্রতি পরীক্ষার্থী: ৪০০ টাকা।
কেন্দ্র ফি প্রতি পরীক্ষার্থী: ২০০ টাকা (কেন্দ্র নির্ধারণ হওয়ার পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের সচিবকে প্রদান করতে হবে)।
অনলাইনে ফরম পূরণের সময় (eFF) বৃদ্ধির তারিখ: ২০ থেকে ২৩ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত।
দরকারি তথ্য
১. সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের ২০ থেকে ২৩ অক্টোবরের মধ্যে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ফরম পূরণের কাজ শেষ করতে হবে।
২. এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিশ্চিত করবেন।
৩. এরপর কোনোক্রমেই ফরম পূরণের আবেদন গ্রহণ করা হবে না।
পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়
নিচের পাঁচটি বিষয়ে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
১. বাংলা (১০১): পূর্ণমান—১০০।
২. ইংরেজি (১০৭): পূর্ণমান—১০০।
৩. গণিত (১০৯): পূর্ণমান—১০০।
৪. বিজ্ঞান (১২৭): পূর্ণমান—৫০।
৫. বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (১৫০): পূর্ণমান—৫০।
*বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট