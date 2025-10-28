প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি: বাংলায় ভালো করতে ১৩ পরামর্শ

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি: বাংলায় ভালো করতে ১৩ পরামর্শ
২০২৫ সালের সরকারি প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা ২১ থেকে ২৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতিতে প্রথম আলোর আয়োজনে আজ থাকছে বাংলা নিয়ে আলোচনা:
পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারি প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুধু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রিয় শিক্ষার্থীরাই এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। তাই তোমরা যারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছ, তারা বৃত্তি পরীক্ষার সুযোগটা কাজে লাগাতে পারো। আজ বাংলা বিষয়ে কিছু পরামর্শ দেওয়া হলো।
বাংলা বিষয়ে কিছু টিপস
১.
প্রতিটি গদ্য-পদ্যের যথাক্রমে লেখক পরিচিতি, কবি পরিচিতি পড়ে নিয়ে অনুশীলন করবে।
২.
এককথায় উত্তর দেওয়ার প্রশ্ন তৈরি করে সেগুলো অনুশীলনে রাখবে।
৩.
গদ্যের গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো প্রথমে দাগিয়ে নেবে, তারপর পড়বে।
৪.
বাংলায় কঠিন ও দুর্বোধ্য শব্দগুলোর বানান, অর্থ, ব্যবহার সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান রাখবে।
৫.
গদ্য ও পদ্যের শিখনফল অনুযায়ী বিষয়বস্তুর ভাবকে উপলব্ধিতে এনে নিজের মতো করে প্রশ্নের উত্তর সাজানোর চেষ্টা করবে।
৬.
কবিতা মুখস্থ লেখার সময় কবিতার শিরোনাম, কবির নাম ও বিরাম চিহ্নের ব্যবহারে শতভাগ সতর্ক থাকতে হবে।
৭.
বাংলায় প্রশ্নোত্তর লিখতে চলিত ভাষায় লেখার চেষ্টা করবে।
৮.
প্রতিটি কবিতার মূলভাব ভালোভাবে আয়ত্ত করবে।
৯.
পরীক্ষার প্রশ্ন হাতে পাওয়ার পর ভালোভাবে পড়ে সহজ ও খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করা উত্তরগুলো ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আগে লিখতে হবে।
১১.
বাংলা বইয়ের নির্ধারিত ব্যাকরণ ও বিরচন অংশগুলো, যেমন এককথায় প্রকাশ, সমার্থক শব্দ, বাক্যগঠন, যুক্ত বর্ণ দিয়ে শব্দ গঠন ইত্যাদি বারবার অনুশীলন করবে।
১২.
প্রশ্নের উত্তরে কত নম্বর পাবে, তা বিবেচনায় রেখে সময় ভাগ করে নিতে হবে।
১৩.
প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় ক্রমিক নম্বর ঠিক রাখতে হবে।
লেখক: বিভা ইন্দু, প্রধান শিক্ষক, সিলভার বেলস কিন্ডারগার্টেন অ্যান্ড গার্লস হাইস্কুল, চট্টগ্রাম