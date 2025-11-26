পরীক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা, দুটি ইউনিটের প্রবেশপত্র প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষা আগামী শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) থেকে শুরু হচ্ছে। ওই দিন আইবিএর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর পরদিন, ২৯ নভেম্বর চারুকলা ইউনিটের (সাধারণ জ্ঞান ও অঙ্কন) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। দুটি পরীক্ষার প্রবেশপত্র প্রকাশ করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের আইবিএ ও চারুকলা ইউনিটের পরীক্ষার প্রবেশপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

ভূমিকম্প–পরবর্তী উদ্ভূত জরুরি পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় ১৫ দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ সময়ের মধ্য অর্থাৎ ছুটির মধ্যেই আইবিএ, ব্যবসায় শিক্ষা ও চারুকলা ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে, আইবিএ (IBA) ইউনিট ও চারুকলা ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড প্রকাশ করা হয়েছে।

এদিকে আগামী ৬ ডিসেম্বর ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

