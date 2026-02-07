এইচএসসি ২০২৬। সমাজকর্ম ১ম পত্র: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (অধ্যায়–১): সমাজকর্মের বৈশিষ্ট্য রয়েছে ১৬টি

এইচএসসি ২০২৬। সমাজকর্ম ১ম পত্র: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (অধ্যায়–১): সমাজকর্মের বৈশিষ্ট্য রয়েছে ১৬টি
সমাজকর্ম ১ম পত্র: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
অধ্যায়–১
১. Social Diagnosis গ্রন্থের লেখক কে?
ক. Richmond খ. W A Friedlander
গ. Ronald Clerk ঘ. Herbert Spencer
২. ‘সমাজকর্ম হলো মানবীয় সম্পর্কবিষয়ক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতাভিত্তিক পেশা’।—এ সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন?
ক. W A Friedlander খ. Ronald Clerk
গ. Herbert Bisno ঘ. Herbert Spencer
৩. সনাতন সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি কোনটি?
ক. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা খ. ধর্ম ও মানবতাবোধ
গ. পরোপকারিতা ও সহযোগিতা ঘ. শান্তি ও জনকল্যাণমুখিতা
৪. সমাজকর্মের ত্রিবিধ ভূমিকা বলতে কী বোঝায়?
ক. সমাজকর্ম, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক
খ. পরিচর্যা, প্রতিকার ও অবস্তুগত সহায়তামূলক
গ. পরিবর্তন, প্রতিরোধ ও বস্তুগত সহায়তামূলক
ঘ. উন্নয়নমূলক পরিচর্যা ও পরামর্শমূলক
৫. কোনটিকে ‘Profession of Practice’ বলা হয়?
ক. অর্থনীতি খ. সমাজকর্ম
গ. আইন ঘ. সমাজবিজ্ঞান
৬. সমাজকর্ম মূলত কী?
ক. একটি বিষয়ের নাম খ. একটি প্রত্যয়ের নাম
গ. একটি সাহায্যকারী পেশা ঘ. একটি সমন্বয়ধর্মী পেশা
৭. সমাজকর্ম কীভাবে সেবা প্রদান করে?
ক. অর্থের মাধ্যমে খ. উৎসাহের মাধ্যমে
গ. সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে ঘ. মনগড়া
৮. সমাজকর্ম অভিধানে সমাজকর্মকে কী ধরনের বিজ্ঞান বলা হয়েছে?
ক. সামাজিক বিজ্ঞান খ. ব্যবহারিক বিজ্ঞান
গ. মৌলিক বিজ্ঞান ঘ. সমাজবিজ্ঞান
৯. সমাজকর্মের প্রকৃত রূপ কোনটি?
ক. সমাজকর্ম একটি সামাজিক বিজ্ঞান
খ. সমাজকর্ম একটি উচ্চ মানের কলা
গ. সমাজকর্ম একটি দক্ষতাসম্পন্ন পেশা
ঘ. ওপরের সব কটি
১০. মনীষী রেক্স এ স্কিডমোর, এম জি থ্যাকারি, উইলিয়াম কেয়ারলি প্রমুখ সমাজকর্মের কয়টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন?
ক. ৮টি খ. ১২টি
গ. ১৬টি ঘ. ২৫টি
১১. একজন সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন—
i. সমাজকে জটিলতর অবস্থায় উন্নীত করতে
ii. সমাজ থেকে নানা অবাঞ্ছিত সমস্যা দূর করতে
iii. কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
১২. পেশাদার সেবাকর্মের সমষ্টি হিসেবে নিচের কোনটি অধিক উপযোগী?
ক. সমাজকর্ম খ. আইন
গ. সাংবাদিকতা ঘ. চিকিৎসা
১৩. সমাজকর্মের সার্বিক কার্যক্রম কীরূপ?
ক. অপ্রাতিষ্ঠানিক খ. প্রাতিষ্ঠানিক
গ. তথ্যবহুল ঘ. গ্রহণযোগ্য
১৪. Social Welfare in Today’s World গ্রন্থের লেখক কে?
ক. Ronald Clerk খ. Ronald C Fedrico
গ. C. Fredrikn ঘ. R.W. Bin. Ronald
সঠিক উত্তর
১. ক ২. ক ৩. খ ৪. ক ৫. খ ৬. গ ৭. গ ৮. গ ৯. ঘ ১০. গ ১১. গ ১২. ক ১৩. খ ১৪. খ
মাহমুদ বিন আমিন, প্রভাষক
সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা