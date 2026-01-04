এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬—বাংলা ২য় পত্র: Latitude–এর পারিভাষিক শব্দ অক্ষাংশ

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬—বাংলা ২য় পত্র: Latitude–এর পারিভাষিক শব্দ অক্ষাংশ
বাংলা ২য় পত্র: পারিভাষিক শব্দ
এইচএসসি বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পারিভাষিক শব্দ দরকারি। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পারিভাষিক শব্দ দেওয়া হলো।
Encyclopedia–বিশ্বকোষ, জ্ঞানকোষ
Epitaph–সমাধিলিপি
Ethics–নীতিবিদ্যা
Exchange–পরিবর্তন, বিনিময়
Excuse–কৈফিয়ত, ক্ষমা করা
Executive–পরিচালক, নির্বাহী, নির্বাহক
External–বহিঃস্থ
Expert–দক্ষ, বিশেষজ্ঞ
Eyewash–ধোঁকা
Face vslue–অভিহিত মূল্য
Faculty–অনুষদ
Feudal–সামন্ত
Fiction–রূপকথা, কল্পকাহিনি
File–নথি
Fine arts–ললিতকলা, চারুকলা
Fire-brigade–দমকল বাহিনী
Forecast–পূর্বাভাস, পূর্বানুমান
Flate rate–সাধারণ মূল্য, একদর
Free market–খোলাবাজার, মুক্তবাজার
Fundamental–প্রধান, মৌলিক
Galaxy–(জ্যোতিষ্ক) ছায়াপথ
Geography–ভূগোলবিদ্যা
Global–বিশ্বব্যাপী
Governing body–শাসকবর্গ, পরিচালকবর্গ
Gratuity–পারিতোষিক ভাতা (অবসর গ্রহণকালে এককালীন পুরস্কার)
Green room–সাজঘর
Handbill–প্রচারপত্র, ইশতেহার
Home Ministry–স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
Hostage–জিম্মি, শরীরবন্ধক
Hostile–বৈরী
Humanity–মানবতা
Hygiene–স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিধি
Immigrant–অভিবাসী
Impeachment–অভিশংসন
Index–নির্দেশক, নির্ঘণ্ট, সূচক
Initial–প্রারম্ভিক, আদি
Interim–মধ্যকালীন, অন্তর্বর্তী
Irrigation–জলসেচ, সেচন, সেচ
Interview–সাক্ষাৎকার
Invitation card–আমন্ত্রণপত্র
Illtterate–নিরক্ষর, মূর্খ
Justice–ন্যায়পরায়ণতা
Key word–মূল শব্দ
Leap-year–অধিবর্ষ
Lease–ইজারা, মেয়াদি বন্দোবস্ত, পাট্টা
Legend–কিংবদন্তি
Lender–মহাজন, ঋণদাতা
Lien–পূর্বস্বত্ব
Light year–আলোকবর্ষ
Landscape–ভূদৃশ্য
Latitude–অক্ষাংশ
Literal–আক্ষরিক
Manifesto–ইশতেহার
Manuscript–পাণ্ডুলিপি
Marketing–বিপণন
Memorandum–স্মারকলিপি
Mineral–খনিজ, খনিজ দ্রব্য
Myth–পুরাণকথা, রূপকথা
Museum–প্রদর্শনশালা, জাদুঘর
Nebula–নীহারিকা
