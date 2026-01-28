পরীক্ষা

দাখিলের বিলম্ব ফিসহ ফরম পূরণের সময় বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

চলতি বছরের দাখিল পরীক্ষার বিলম্ব ফিসহ ফরম পূরণের সময় ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। গতকাল মঙ্গলবার বোর্ডের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পরীক্ষার্থীদের বিশেষ অনুরোধ ও সুবিধার্থে দাখিল পরীক্ষা ২০২৬-এর ফরম পূরণের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। বর্ধিত সময় অনুযায়ী, বিলম্ব ফিসহ ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত ফরম পূরণ করা যাবে। এ ছাড়া ফরম পূরণের ফি পরিশোধের সর্বশেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত।

সংশ্লিষ্ট সব মাদ্রাসাপ্রধানকে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণের কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ।

এর আগে ২০২৫ সালের গত ২৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত ফরম পূরণের মূল বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত অন্য সব শর্ত ও নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে।

২০২৬ সালের দাখিল পরীক্ষা শুরু হবে ২১ এপ্রিল ২০২৬। পরীক্ষা চলবে ২৪ মে ২০২৬ পর্যন্ত। পরীক্ষা প্রতিদিন শুরু হবে সকাল ১০টা থেকে। পরীক্ষা শুরুর প্রথম দিনে ২১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে কোরআন মাজিদ ও তাজবিদ বিষয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর ২৩ এপ্রিল আরবি প্রথম পত্রের পরীক্ষা। এরপর ২৬ এপ্রিল গণিত বিষয়ে পরীক্ষা হবে। তত্ত্বীয় পরীক্ষার শেষ দিন ২৪ মে ২০২৬ তারিখে উচ্চতর গণিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। রুটিন অনুযায়ী ব্যবহারিক পরীক্ষা চলবে ৭ থেকে ১৪ জুন ২০২৬।

