দাখিল পরীক্ষা ২০২৬, শিক্ষার্থীদের মানতে হবে যে ১৪ নির্দেশনা
২০২৬ সালের দাখিল পরীক্ষার সূচি (রুটিন) প্রকাশ করা হয়েছে। সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ২১ এপ্রিল ২০২৬। পরীক্ষা চলবে ২৪ মে, ২০২৬ পর্যন্ত। পরীক্ষা প্রতিদিন শুরু হবে সকাল ১০টা থেকে। পরীক্ষা শুরুর প্রথম দিনে ২১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ বিষয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর ২৩ এপ্রিল আরবি প্রথম পত্রের পরীক্ষা। এরপর ২৬ এপ্রিল গণিত বিষয়ে পরীক্ষা হবে। তত্ত্বীয় পরীক্ষার শেষ দিন ২৪ মে ২০২৬ তারিখে উচ্চতর গণিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি ২০২৬) মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে এ রুটিন প্রকাশ করা হয়। রুটিন অনুযায়ী ব্যবহারিক পরীক্ষা চলবে আগামী ৭ থেকে ১৪ জুন ২০২৬।
২০২৬ সালের দাখিল পরীক্ষার্থীদের প্রতি বোর্ডের ১৪ নির্দেশনা—
পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা দিয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। নির্দেশনাগুলো হলো—
১.
পরীক্ষা শুরুর ৩০ (ত্রিশ) মিনিট পূর্বে অবশ্যই পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কক্ষে আসন গ্রহণ করতে হবে।
২.
প্রশ্নপত্রে উল্লিখিত সময় অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে।
৩.
প্রথমে বহুনির্বাচনি ও পরে সৃজনশীল/রচনামূলক (তত্ত্বীয়) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং উভয় পরীক্ষার মধ্যে কোনো বিরতি থাকবে না।
৪.
পরীক্ষার্থীদের তাদের প্রবেশপত্র নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানপ্রধানের নিকট হতে পরীক্ষা আরম্ভের কমপক্ষে তিন দিন পূর্বে সংগ্রহ করতে হবে।
৫.
শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা (১৪২) এবং ক্যারিয়ার শিক্ষা (১৪৫) বিষয় দুটোর এনসিটিবির নির্দেশনা অনুসারে ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ পরীক্ষা চলাকালীন সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রকে সরবরাহ করবে। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রসচিব ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বরের সাথে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর বোর্ডের ওয়েবসাইটে অনলাইনে প্রেরণ করবেন।
৬.
পরীক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ উত্তরপত্রের ওএমআর (OMR) ফরমে রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, বিষয় কোড ইত্যাদি যথাযথভাবে লিখে বৃত্ত ভরাট করবে। কোনো অবস্থাতেই উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
৭.
পরীক্ষার্থীকে সৃজনশীল/রচনামূলক (তত্ত্বীয়), বহুনির্বাচনি ও ব্যবহারিক অংশে পৃথকভাবে পাস করতে হবে।
৮.
প্রত্যেক পরীক্ষার্থী কেবল রেজিস্ট্রেশন কার্ডে বর্ণিত বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। কোনো অবস্থাতেই ভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
৯.
পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাধারণ সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবে।
১০.
কেন্দ্রসচিব ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি/পরীক্ষার্থী পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল ফোন আনতে ও ব্যবহার করতে পারবেন না। কেন্দ্রসচিব যোগাযোগের স্বার্থে সাধারণ (নন-অ্যানড্রয়েড) মোবাইল ফোন ব্যবহার করবেন।
১১.
সৃজনশীল/রচনামূলক (তত্ত্বীয়), বহুনির্বাচনি, ব্যবহারিক ও মৌখিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর উপস্থিতির জন্য একই স্বাক্ষরলিপি ব্যবহার করতে হবে।
১২.
ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা স্ব-স্ব কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। তবে কেন্দ্রস্থিত মাদ্রাসায় বিজ্ঞান বিভাগ না থাকলে কেন্দ্রের আওতাধীন বিজ্ঞান বিভাগ আছে এমন মাদ্রাসায় ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিষয়ের (বিষয় কোড-১৪০) মান-২৫ ব্যবহারিক পরীক্ষা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে না।
১৩.
মুজাব্বিদ বিভাগের কিরআতে তারতিল ও হাদর (বিষয় কোড-১২০), মান-১০০ এবং হিফজুল কুরআন বিভাগের হিফজুল কুরআন দাওর (বিষয় কোড-১২২), মান-১০০ ও তাজভিদ (বিষয় কোড-১২১) মান-২৫–এর মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
১৪.
পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে উত্তরপত্র পুনঃ নিরীক্ষণের জন্য অনলাইনে এসএমএসের মাধ্যমে আবেদন করা যাবে।