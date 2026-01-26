পরীক্ষা

দাখিল পরীক্ষার ২০২৬–এর রুটিন প্রকাশ, দেখুন এখানে

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
দাখিল পরীক্ষা দিচ্ছে পরীক্ষার্থীরাছবি: প্রথম আলো

২০২৬ সালের দাখিল পরীক্ষার সূচি (রুটিন) প্রকাশ করা হয়েছে। সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ২১ এপ্রিল ২০২৬। পরীক্ষা চলবে ২৪ মে, ২০২৬ পর্যন্ত। পরীক্ষা প্রতিদিন শুরু হবে সকাল ১০টা থেকে।

আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি ২০২৬) মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে এ সূচি প্রকাশ করা হয়। রুটিন অনুযায়ী ব্যবহারিক পরীক্ষা চলবে আগামী ৭ থেকে ১৪ জুন ২০২৬। ব্যবহারিক পরীক্ষা প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে শুরু করতে হবে।

পরীক্ষা শুরুর প্রথম দিনে ২১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ বিষয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর পরে ২৩ এপ্রিল আরবি প্রথম পত্রের পরীক্ষা। এর দিন পরে ২৬ এপ্রিল গণিত বিষয়ে পরীক্ষা হবে। তত্ত্বীয় পরীক্ষার শেষ দিন ২৪ মে ২০২৬ তারিখে উচ্চতর গণিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

