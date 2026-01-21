২০২৬ সালে মাদ্রাসায় ছুটি কমে ৭০ দিন, রোজায় ১ মাস বন্ধ

২০২৬ সালে মাদ্রাসায় ছুটি কমে ৭০ দিন, রোজায় ১ মাস বন্ধ
মাদ্রাসায় ২০২৬ সালের ছুটির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। মোট ৭০ দিন ছুটি থাকবে মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে। শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি বহাল আছে। গত বছর (২০২৫ সাল) মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ ছুটি ছিল ৭৫ দিন। এবার সে হিসাবে ছুটি কমল পাঁচ দিন।
গতকাল মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি ২০২৬) প্রকাশিত এক প্রজ্ঞাপনে দেশের তিনটি সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা এবং সব বেসরকারি ইবতেদায়ি, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার জন্য ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের (১৪৩২–১৪৩৩ বঙ্গাব্দ) ছুটির তালিকা ও শিক্ষাপঞ্জি অনুমোদন দিয়েছে সরকার।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের মাদ্রাসা শাখা–১ থেকে জারি করা ছুটির তালিকার প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে মাদ্রাসাগুলোতে মোট ৭০ দিনের ছুটি থাকবে। এর মধ্যে ধর্মীয় দিবস, জাতীয় দিবস, গ্রীষ্ম ও শীতকালীন অবকাশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল ছুটিগুলোতে তারিখ পরিবর্তন হতে পারে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে প্রজ্ঞাপনে।
তালিকায় দেখা যায়, সর্বোচ্চ ৩০ দিন ছুটি থাকবে রোজা, স্বাধীনতা দিবস, জুমাতুল বিদা, লাইলাতুল কদর ও পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে ২৬ মার্চ পর্যন্ত চলবে এই ছুটি।
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৫ দিন ছুটি থাকবে পবিত্র ঈদুল আজহা ও গ্রীষ্মকালীন অবকাশে। এই ছুটি চলবে আগামী ২৪ মে থেকে ১১ জুন।
ছুটির তালিকা অনুযায়ী, শবে মিরাজ উপলক্ষে ১৭ জানুয়ারি (শনিবার) ছুটি থাকবে। শবে বরাতের ছুটি নির্ধারিত হয়েছে ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারি (বুধ ও বৃহস্পতিবার)। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে ১৪ এপ্রিল (মঙ্গলবার) এক দিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। মে দিবস ও বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে ১ মে (শুক্রবার) ছুটি থাকবে। পবিত্র ঈদুল আজহা ও গ্রীষ্মকালীন অবকাশ মিলিয়ে ২৪ মে থেকে ১১ জুন পর্যন্ত ছুটি নির্ধারণ করা হয়েছে।
এ ছাড়া হিজরি নববর্ষ ১৬ জুন, আশুরা ২৬ জুন, জুলাই গণ–অভ্যুত্থান দিবস ৫ আগস্ট এবং আখেরি চাহার সোম্বা ১২ আগস্ট ছুটি হিসেবে থাকবে। ঈদে মিলাদুন্নবি (সা.) উপলক্ষে ২৬ ও ২৭ আগস্ট দুই দিনের ছুটি নির্ধারিত হয়েছে। জন্মাষ্টমী ৪ সেপ্টেম্বর এবং ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম ২৪ সেপ্টেম্বর ছুটি থাকবে।
দুর্গাপূজা উপলক্ষে ২০ থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত তিন দিনের ছুটি থাকবে। মহান বিজয় দিবস, বিশ্ব আরবি ভাষা দিবস, যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিন এবং শীতকালীন অবকাশ মিলিয়ে ১৩ থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছুটি নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানপ্রধানের জন্য তিন দিনের সংরক্ষিত ছুটি রাখা হয়েছে। তবে তা উপভোগ করতে হবে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে জানিয়ে।
পরীক্ষার সূচিও প্রকাশ
শিক্ষাপঞ্জি অনুযায়ী পরীক্ষার সূচিও প্রকাশ করা হয়েছে। ছুটির তালিকায় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, সাপ্তাহিক ছুটি দুই দিন নির্ধারণ করায় প্রতিটি মাদ্রাসায় যথাযথ পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করে সিলেবাস শেষ করতে হবে। ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৫ জুন থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত। দাখিল নির্বাচনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১১ অক্টোবর থেকে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত। বার্ষিক পরীক্ষা ও আলিম নির্বাচনী পরীক্ষা নেওয়া হবে ১৯ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত।