২০২৬ সালে স্কুলের ছুটির তালিকা প্রকাশ, কমল ১২ দিন
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক ছুটির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। চলতি বছর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল) সাপ্তাহিক ছুটি (শুক্র ও শনিবার) মোট ৬৪ দিন। গত বছরের সঙ্গে তুলনা করলে এ বছর ১২ দিন ছুটি কমানো হয়েছে। গত বছর (২০২৫) ছুটি ছিল ৭৬ দিন। এবার রোজার অর্ধেক সময় প্রাথমিক বিদ্যালয়ও খোলা থাকবে।
ছুটির তালিকা অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ৮ মার্চ থেকে পবিত্র রমজান ও ঈদুল ফিতরের ছুটি শুরু, তবে চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকেই রোজা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে রমজান শুরু হলেও ২১ রমজান পর্যন্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা থাকবে।
২০২৫ শিক্ষাবর্ষে পবিত্র রমজান, শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব, স্বাধীনতা দিবস, জুমাতুল বিদা, শবে কদর ও ঈদুল ফিতর মিলিয়ে মোট ২৮ দিন ছুটি ছিল। কিন্তু ২০২৬ সালে এসব দিবস উপলক্ষে ছুটি কমিয়ে ১৯ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।
এ ছাড়া ঈদুল আজহা ও গ্রীষ্মকালীন অবকাশ মিলিয়ে ছুটি ১৫ দিনের থেকে ছুটি কমিয়ে ১২ দিন করা হয়েছে। একইভাবে শীতকালীন অবকাশও ১ দিন কমিয়ে ১০ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।
২০২৬ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু ছুটি
রমজান, ঈদুল ফিতরসহ টানা ১৯ দিন, ঈদুল আজহা ও গ্রীষ্মকালীন অবকাশে ১২ দিন, দুর্গাপূজায় ৫ দিন, শীতকালীন অবকাশে ১০ দিন।
চলতি বছরের এ ছুটি থাকছে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়-প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পৃথক পৃথক ছুটি তালিকা প্রকাশ করা হয়।