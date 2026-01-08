পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬, কেন্দ্র তালিকা প্রকাশ, কিছু কেন্দ্র ও ভেন্যু বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ফাইল ছবি

২০২৬ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন মোট কেন্দ্রের সংখ্যা ৫০৭টি। যার মধ্যে ৫০০টি দেশে ও ৭টি বিদেশে। এবছর প্রশাসনিক কারণে ১৭টি কেন্দ্র এবং ২২১টি ভেন্যু কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি ২০২৬) ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এ বিজ্ঞপ্তি সব অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্টদের উদ্দেশে দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার চূড়ান্ত কেন্দ্র তালিকা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন মোট কেন্দ্রের সংখ্যা ৫০৭টি (বিদেশের ৭টি কেন্দ্রসহ)। প্রশাসনিক কারণে ১৭টি কেন্দ্র এবং ২২১টি ভেন্যু কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছে। শুধুমাত্র কিশোরগঞ্জ জেলার হাওড় অধ্যুষিত নিকলী ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় ৪টি ভেন্যু কেন্দ্র বহাল আছে।

এদিকে কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র ও ভেন্যু বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এবার মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার ১৭টি কেন্দ্র ও ২২১টি ভেন্যু বাতিল করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি ২০২৬) ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অপর এক বিজ্ঞপ্তিতে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার চূড়ান্ত কেন্দ্রের তালিকা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন মোট কেন্দ্রের সংখ্যা ৫০৭ (বিদেশের সাতটি কেন্দ্রসহ)। প্রশাসনিক কারণে ১৭টি কেন্দ্র ও ২২১টি ভেন্যু বাতিল করা হয়েছে। শুধু কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর–অধ্যুষিত নিকলী ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় চারটি ভেন্যু বহাল আছে।

বাতিল হওয়া কেন্দ্রগুলোর মধ্যে রয়েছে ঢাকা–৬৯ (হাজী এম এ গফুর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়), ঢাকা–৭৮ (হাজী বিল্লাত আলী আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়), শিবালয়–২ (রাওয়ান ইবনে রমজান স্কুল অ্যান্ড কলেজ), জয়নগর (জয়নগর জুলমত আলী উচ্চবিদ্যালয়), কামারখালী (কামারখালী উচ্চবিদ্যালয়) ও মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ। বাতিল হওয়া অন্য কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে করটিয়া এইচ এম ইনস্টিটিউশন, তালমা নাজিমুদ্দীন উচ্চবিদ্যালয়, নগরকান্দা–২ সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ডামুড্যা–২ কনেশ্বর এস সি এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন, রাড়ী কান্দি হাজী বাড়ী উচ্চবিদ্যালয়, চরভাগা বঙ্গবন্ধু আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ এবং ঢাকা–৩০ আনোয়ারা বেগম মুসলিম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

এদিকে বালিয়াকান্দি–২ কেন্দ্রের অধীনে থাকা লিয়াকত আলী স্মৃতি স্কুল অ্যান্ড কলেজে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম থাকায় কেন্দ্রের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিদেশে অবস্থিত এথেন্স (গ্রিস) কেন্দ্রের বাংলাদেশ দোয়েল একাডেমি সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে।

বাতিল কেন্দ্রের তালিকা দেখতে ক্লিক করুন এখানে

