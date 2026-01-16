পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬: পদার্থবিজ্ঞান: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

আলোর তরঙ্গ ধর্ম প্রমাণ করেন থমাস ইয়ং

লেখা:
রমজান মাহমুদ
অধ্যায়–১

১.         আলোর তরঙ্গ ধর্ম কে প্রমাণ করেন?

            ক. ম্যাক্সওয়েল                                 খ. ইয়ং

            গ. নিউটন                                       ঘ. অরস্টেড

২.         বর্তমান সভ্যতার পেছনে কোনটি বড় অবদান রেখেছে?

            ক. গণিত                                        খ. রসায়ন

            গ. ইলেকট্রনিকস                               ঘ. পদার্থবিজ্ঞান

৩.        লোডস্টোনের চৌম্বক ধর্ম সম্পর্কে জানতেন কোন বিজ্ঞানী?

            ক. থেলিস                                      খ. পিথাগোরাস

            গ. ডেমোক্রিটাস                               ঘ. নিউটন

৪.         প্রথমে সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের ধারণা দিয়েছিলেন কোন বিজ্ঞানী?

            ক. পিথাগোরাস                               খ. থেলিস

            গ. আরিস্তারাকস                              ঘ. কোপার্নিকাস

৫.         সঠিকভাবে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ বের করেছিলেন কে?

            ক. ইরাটোসথেনিস                            খ. থেলিস

            গ. নিউটন                                       ঘ. আরিস্তারাকস

৬.        কোথায় শূন্যকে সত্যিকার অর্থে ব্যবহার করেছিলেন কে?

            ক. থেলিস                                      খ. ভাস্কর চন্দ্র

            গ. আরিস্তারাকস                              ঘ. আর্যভট্ট

৭.         ‘আল জাবির’ বইটি কার লেখা?

            ক. আল খোয়ারিজমি                        খ. ইবনে আল হাইয়াম

            গ. ওমর খৈয়াম                                ঘ. আল মাসুদি

৮.         কাকে আলোকবিজ্ঞানের স্থপতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়?

            ক. শেন কুয়ো                                  খ. আল খোয়ারিজমি

            গ. ওমর খৈয়াম                                ঘ. ইবনে আল হাইয়াম

৯.        গোলীয় আয়নায় সূর্যরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে আগুন ধরানোর কৌশল জানতেন কোন বিজ্ঞানী?

            ক. ইরাটোসথেনিস                            খ. টলেমি

            গ. আর্কিমিডিস                                ঘ. ইবনে আল হাইয়াম

১০.       ‘তাপ একধরনের শক্তি’—এটি কার আবিষ্কার?

            ক. কাউন্ট রামফোর্ড                          খ. কেলভিন

            গ. নিউটন                                       ঘ. গ্যালিলিও

১১.       ‘বিদ্যুৎপ্রবাহ দিয়ে চুম্বক তৈরি করা যায়’—এটি কে আবিষ্কার করেন?

            ক. নিউটন                                      খ. রামফোর্ড

            গ. ভোল্টা                                       ঘ. অরস্টেড

সঠিক উত্তর

১. খ ২. গ ৩. ক ৪. গ ৫. ক ৬. ঘ ৭. ক ৮. ঘ ৯. গ ১০. ক ১১. ঘ

  • রমজান মাহমুদ, সিনিয়র শিক্ষক
    গবর্নমেন্ট সায়েন্স হাইস্কুল, ঢাকা

