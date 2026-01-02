এসএসসি পরীক্ষা–২০২৬: শষ্পশয্যা হলো ঘাসের বিছানা
বাংলা ১ম পত্র: গদ্য–সুভা
১. ‘শুক্লাদ্বাদশী’ বলতে কী বোঝায়?
ক. শুক্লপক্ষের চাঁদের দ্বিতীয় দিন
খ. শুক্লপক্ষের চাঁদের দশম দিন
গ. শুক্লপক্ষের চাঁদের দ্বাদশ দিন
ঘ. শুক্লপক্ষের চাঁদের পঞ্চদশ দিন
২. ‘কপোল’ শব্দের অর্থ কী?
ক. কপাল খ. গাল
গ. ঠোঁট ঘ. নাক
৩. সুভার ভাষার অভাব পূরণ করে দেয় কে?
ক. প্রতাপ খ. প্রকৃতি
গ. সর্বশী ঘ. পাখি
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?
ক. ১৯১১ সালে খ. ১৯১৩ সালে
গ. ১৯১৭ সালে ঘ. ১৯১৮ সালে
৫. কাদের কাছে সুভা মুখর?
ক. প্রকৃতির কাছে খ. পোষা প্রাণীর কাছে
গ. মা–বাবার কাছে ঘ. প্রতাপের কাছে
৬. ‘সুভাষিণী’ নামটি সার্থক হয়নি কেন?
ক. প্রতিবন্ধী বলে খ. বিকলাঙ্গ বলে
গ. বোবা বলে ঘ. বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী বলে
৭. বোনদের মধ্যে সুভাষিণী কততম ছিল?
ক. বড় খ. ছোট
গ. মেজ ঘ. সেজ
৮. সুভার বাবা সুভার নাম ‘সুভাষিণী’ রেখেছিলেন কেন?
ক. সুভা সুন্দর করে কথা বলত বলে
খ. সে শ্রুতিমধুর ভাষণ দিতে পারত বলে
গ. বড় বোনদের নামের সঙ্গে মিল রাখতে
ঘ. সুভা সুন্দর ছবি আঁকত বলে
৯. সুভার সাক্ষাতেই সবাই তার কোন বিষয়টি নিয়ে দুশ্চিন্তা করত?
ক. লেখাপড়া খ. ভবিষ্যৎ
গ. কাজকর্ম গ. প্রতিবন্ধিতা
১০. সুভা কার মনে সব সময় জাগরূক ছিল?
ক. পিতামাতার খ. আত্মীয়স্বজনের
গ. প্রতিবেশীদের ঘ. বোনদের
১১. সুভাকে নিজের ত্রুটিস্বরূপ দেখতেন কে?
ক. মা খ. বাবা
গ. বোন ঘ. ভাই
১২. ‘শষ্পশয্যা’ শব্দের অর্থ কী?
ক. ফুলের বিছানা খ. কোমল বিছানা
গ.কাঁটার বিছানা ঘ. ঘাসের বিছানা
১৩. সুভার বাবা তাঁর অন্য মেয়েদের অপেক্ষা সুভাকে একটু বেশি ভালোবাসার কারণ কী?
ক. ছোট মেয়ে হওয়ায়
খ. বাক্প্রতিবন্ধী হওয়ায়
গ. শান্ত প্রকৃতির হওয়ায়
ঘ. অনেক গুণের অধিকারী হওয়ায়
১৪. সুভার চোখ দুটো দেখতে কেমন?
ক. ছোট আকৃতির
খ. লালচে বর্ণের
গ. ডাগর ডাগর
ঘ. সুদীর্ঘ পল্লবের মতো
১৫. সুভার ওষ্ঠাধর কখন কচি কিশলয়ের মতো কেঁপে উঠত?
ক. ভাবের আভাস পেলে
খ. রেগে গেলে
গ. কান্না করলে
ঘ. খাওয়ার সময়
সঠিক উত্তর
১. গ ২. খ ৩. খ ৪. খ ৫. খ ৬. খ ৭. খ ৮. গ ৯. খ ১০. ক ১১. ক ১২. ঘ ১৩. ক ১৪. ঘ ১৫. ক
মোস্তাফিজুর রহমান, শিক্ষক
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা