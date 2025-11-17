অনার্স চতুর্থ বর্ষের পুনর্মূল্যায়ন আবেদন শুরু মঙ্গলবার, প্রতিটি পত্রের ফি ১২০০

অনার্স চতুর্থ বর্ষের পুনর্মূল্যায়ন আবেদন শুরু মঙ্গলবার, প্রতিটি পত্রের ফি ১২০০
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩ সালের অনার্স চতুর্থ বর্ষ পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের আবেদন আগামীকাল মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) সকাল ১০টায় শুরু হবে। পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়ন চলবে আগামী ২ ডিসেম্বর দিবাগত রাত ১২টা পর্যন্ত। এ সময়সীমার বাইরে কোনোভাবেই আবেদন করার সুযোগ নেই।
গতকাল রোববার (১৬ নভেম্বর) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের জন্য অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ করে সিস্টেম থেকে পে স্লিপ ডাউনলোড করতে হবে পরীক্ষার্থীদের। এরপর নিকটের সোনালী ব্যাংকের শাখায় অথবা সোনালী ব্যাংকের অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে নগদ, বিকাশ, রকেটসহ বিভিন্ন মোবাইল ব্যাংকিং সেবা কিংবা আমেরিকান এক্সপ্রেস, ভিসা, ডিবিবিএল, নেক্সাস, মাস্টার কার্ডের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। সোনালী ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট থাকলে অনলাইন ট্রান্সফারের মাধ্যমেও ফি পরিশোধ করা যাবে। ফি জমা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবেদনপ্রক্রিয়া শেষ হবে। ব্যাংকের প্রচলিত অন্য কোনো ফরমে ফি জমা দিলে বা পরে জটিলতা তৈরি হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না। আবেদন বা পে স্লিপের কপি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানোর প্রয়োজন নেই।
পুনর্মূল্যায়ন ফি প্রতিটি পত্রের জন্য ১ হাজার ২০০ টাকা। পরীক্ষাসংক্রান্ত যেকোনো তথ্যের জন্য শুধু www.nu.ac.bd ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুসরণ করতে হবে। অন্য কোনো সূত্রের তথ্য অনুসরণ না করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।