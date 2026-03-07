আয় বাড়ার কারণে সরকারি ব্যয় বাড়ে

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬। অর্থনীতি ১ম পত্র: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (অধ্যায়–৯)
আয় বাড়ার কারণে সরকারি ব্যয় বাড়ে
অর্থনীতি ১ম পত্র: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
অধ্যায়–৯
১. দেশের অর্থনীতির প্রকৃত অবস্থা জানা যায় কিসের মাধ্যমে?
ক. নিট জাতীয় আয় খ. বৈদেশিক আয়
গ. নিট জাতীয় উৎপাদন ঘ. মোট রাজস্ব
২. ভোগ ব্যয় কিসের ওপর নির্ভরশীল?
ক. চাহিদার ওপর খ. যোগানের ওপর
গ. আয়ের ওপর ঘ. ব্যয়ের ওপর
৩. GNI–এর বাংলা পূর্ণরূপ কী?
ক. মোট জাতীয় উৎপাদন খ. মোট জাতীয় আয়
গ. নিট দেশজ উৎপাদন ঘ. নিট জাতীয় আয়
৪. GNI থেকে কী বাদ দিলে NNI পাওয়া যায়?
ক. অবচয়জনিত ব্যয় খ. নিট উৎপাদন ব্যয়
গ. ব্যবসায়ের ক্ষতি ঘ. মধ্যবর্তী দ্রব্য
৫. অর্থনীতিতে এমন কিছু দ্রব্য ও সেবা আছে, যেগুলো বাজারে কেনাবেচা হয় না, সেগুলো কী ধরনের দ্রব্য?
ক. অবাধলভ্য দ্রব্য খ. মাধ্যমিক দ্রব্য
গ. চূড়ান্ত দ্রব্য ঘ. প্রাথমিক দ্রব্য
৬. ব্যক্তিগত আয় থেকে কর বাদ দিলে কী পাওয়া যায়?
ক. জাতীয় আয় খ. ব্যয়যোগ্য আয়
গ. সামগ্রিক আয় ঘ. সামগ্রিক ব্যয়
৭. স্বয়ম্ভূত ভোগ বলতে কী বোঝায়?
ক. আয় বৃদ্ধির চেয়ে ভোগ বেশি বৃদ্ধি খ. আয় বৃদ্ধি অপেক্ষা ভোগ কম হারে বৃদ্ধি
গ. আয় শূন্য হলে ভোগ শূন্য ঘ. আয় শূন্য হলেও কিছু পরিমাণ ভোগ থাকবে
৮. সামগ্রিক আয়ের চক্রাকার প্রবাহ ধারণাটি প্রথম কে প্রদান করেন?
ক. আলফ্রেড মার্শাল খ. পল এ স্যামুয়েলসন
গ. আর জি লিপসি ঘ. ডেভিড রিকার্ডো
৯. হস্তান্তর পাওনা কিসের অন্তর্ভুক্ত হয়?
ক. চলতি আয় খ. ব্যয়যোগ্য আয়
গ. ব্যক্তিগত আয় ঘ. মুনাফা
১০. কী বাড়লে আয় বাড়ার দরুন সরকারি ব্যয় বাড়ে?
ক. কর খ. ব্যয়
গ. উৎপাদন ঘ. সঞ্চয়
১১. সরকারি ব্যয় বিবেচিত হয় কয় খাতবিশিষ্ট অর্থনীতিতে?
ক. ২ খাত খ. ৩ খাত
গ. ৪ খাত ঘ. ৫ খাত
সঠিক উত্তর
১. ক ২. গ ৩. খ ৪. ক ৫. ক ৬. খ ৭. ঘ ৮. খ ৯. গ ১০. ক ১১. খ
শেখ আবু সাঈদ আবদুল্লাহ্, প্রভাষক
ভাষা সৈনিক অজিত গুহ মহাবিদ্যালয়, কুমিল্লা