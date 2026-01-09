পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬- বাংলা ২য় পত্র: ভাষার ক্ষুদ্রতম একক হলো ধ্বনি

লেখা:
জাহেদ হোসেন
কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে প্রবেশের আগে স্বজনের সঙ্গে আলিঙ্গন করে শুভেচ্ছা বিনিময় করছে এক শিক্ষার্থী।প্রথম আলো ফাইল ছবি

বাংলা ২য় পত্র: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

পরিচ্ছেদ–৫: ধ্বনি ও বর্ণ

১.         বাংলায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি?

            ক. ৫টি                                           খ. ৭টি

            গ. ৯টি                                           ঘ. ১১টি

২.         ভাষার ক্ষুদ্রতম এককের নাম কী?

            ক. ধ্বনি                                         খ. শব্দ

            গ. রূপ                                           ঘ. বাক্য

৩.        বাংলা ভাষায় মৌলিক ধ্বনি কয়টি?

            ক. ১১টি                                         খ. ৩০টি

            গ. ৩৭টি                                         ঘ. ৫০টি

৪.         কোন ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময়ে মুখগহ্বরের কোথাও বাধা পায় না?

            ক. স্বরধ্বনি                                     খ. মৌলিক ধ্বনি

            গ. ব্যঞ্জনধ্বনি                                  ঘ. যুক্তধ্বনি

৫.         ধ্বনির প্রতীককে বলা হয়—

            ক. বাক্য                                         খ. ভাষা

            গ. বর্ণ                                            ঘ. শব্দ

৬.        অনুবর্ণ কত প্রকার?

            ক. ২                                             খ. ৩

            খ. ৪                                             গ. ৫

৭.         বাংলা ভাষায় মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি কয়টি?

            ক. ২৫টি                                         খ. ২৮টি

            গ. ৩০টি                                        ঘ. ৩২টি

৮.         বাংলা সংখ্যাবর্ণ কয়টি?

            ক. ৯টি                                          খ. ১০টি

            গ. ১১টি                                          ঘ. ১২টি

৯.        নিচের কোনটি স্বচ্ছ যুক্তবর্ণ?

            ক. ষ্ণ                                            খ. জ্ঞ

            গ. ল্প                                             ঘ. হ্ন

১০.       নিচের কোনটি অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণ?

            ক. ল্ল                                             খ. হ্ম

            গ. ল্প                                             ঘ. জ্জ

১১.       ‘ষ্ণ’ যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণ নিয়ে গঠিত?

            ক. ষ ও এ                                       খ. ঘ ও ণ

            গ. ষ ও ণ                                       ঘ. ণ ও ষ

১২.       ধ্বনিনির্দেশক চিহ্নকে কী বলে?

            ক. অক্ষর                                        খ. প্রতীক

            গ. চিহ্ন                                          ঘ. বর্ণ

সঠিক উত্তর

১. খ ২. ক ৩. গ ৪. ক ৫. গ ৬. খ ৭. গ ৮. খ ৯. গ ১০. খ ১১. গ ১২. ঘ

  • জাহেদ হোসেন, সিনিয়র শিক্ষক
    বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

