পরীক্ষা

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬ ফরম পূরণের তারিখ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
২০২৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার ফরম পূরণ শুরু হবে আগামী ১১ মার্চে। এর আগে ফেব্রুয়ারি মাসে এইচএসসির টেস্ট পরীক্ষা নিয়ে ১০ মার্চের মধ্যে ফল প্রকাশ করতে হবে।

আজ রোববার (৪ জানুয়ারি ২০২৬) ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা যায়। বিজ্ঞপ্তিটি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের সব সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষকে পাঠানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়, ২০২৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় অংশ নিতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষা ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু করে ফল ১০ মার্চের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে। উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার ফরম পূরণ ১১ মার্চ শুরু হবে। ফরম পূরণের সময়সূচিসহ পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞপ্তি যথাসময়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

