এইচএসসি পরীক্ষা–২০২৬
অশুদ্ধ বাক্য শুদ্ধ লিখলেই পুরো নম্বর
বাংলা ২য় পত্র: ব্যাকরণ
# নিচের বাক্য শুদ্ধ করে লেখো।
অশুদ্ধ: বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধশালী দেশ।
শুদ্ধ: বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ দেশ।
অশুদ্ধ: শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করবো।
শুদ্ধ: শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেব।
অশুদ্ধ: এমন অসহ্যনীয় ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করিনি।
শুদ্ধ: এমন অসহ্য (বা অসহনীয়) ব্যথা আমি আর কখনো অনুভব করিনি।
অশুদ্ধ: এটা লজ্জাস্কর ব্যাপার।
শুদ্ধ: এটা লজ্জাকর ব্যাপার।
অশুদ্ধ: এর আবশ্যক নেই।
শুদ্ধ: এর আবশ্যকতা নেই।
অশুদ্ধ: এক সদ্যজাত শিশুর সর্বাংগিন কুশলতা কামনা করে তিনি কাব্যিকতা করেছেন।
শুদ্ধ: এক সদ্যেজাত শিশুর সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করে তিনি কাব্য রচনা করেছেন।
অশুদ্ধ: ‘গীতাঞ্জলী’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ।
শুদ্ধ: ‘গীতাঞ্জলি’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ।
অশুদ্ধ: বঙ্কিমচন্দ্রের ভয়ঙ্কর প্রতিভা ছিল।
শুদ্ধ: বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভা ছিল।
অশুদ্ধ: আমার কথাই শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হলো।
শুদ্ধ: আমার কথাই শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হলো।
অশুদ্ধ: আকণ্ঠ পর্যন্ত খেয়ে এখন হাঁসফাঁস লাগছে।
শুদ্ধ: কণ্ঠ পর্যন্ত খেয়ে এখন হাঁসফাঁস লাগছে।
অশুদ্ধ: আজ আমার কনিষ্ঠ বোনের বাগদান অনুষ্ঠান।
শুদ্ধ: আজ আমার ছোট বোনের বাগ্দান অনুষ্ঠান।
অশুদ্ধ: এক পৌষে শীত যায় না।
শুদ্ধ: এক মাঘে শীত যায় না।
অশুদ্ধ: একটা গোপনীয় কথা বলি।
শুদ্ধ: একটা গোপন কথা বলি।
অশুদ্ধ: আমার টাকার আবশ্যক নাই।
শুদ্ধ: আমার টাকার আবশ্যকতা নেই।
মো. সুজাউদ দৌলা, সহকারী অধ্যাপক
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা