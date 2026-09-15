পরীক্ষা

হলি ক্রস কলেজে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
হলি ক্রস কলেজের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছেপ্রথম আলো ফাইল ছবি

হলি ক্রস কলেজের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬) দুপুরে কলেজের ওয়েবসাইটে এ ফল প্রকাশ করা হয়। মানবিক বিভাগ, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ ও বিজ্ঞান বিভাগের ভর্তি পরীক্ষার ফল আলাদাভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

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মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের পরীক্ষা ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, শুক্রবার তিন শিফটে অনুষ্ঠিত হয়।

  • হলি ক্রস কলেজের ভর্তি পরীক্ষার ফল দেখুন এখানে

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