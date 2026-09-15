হলি ক্রস কলেজে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ
হলি ক্রস কলেজের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬) দুপুরে কলেজের ওয়েবসাইটে এ ফল প্রকাশ করা হয়। মানবিক বিভাগ, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ ও বিজ্ঞান বিভাগের ভর্তি পরীক্ষার ফল আলাদাভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের পরীক্ষা ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগের ভর্তি পরীক্ষা ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, শুক্রবার তিন শিফটে অনুষ্ঠিত হয়।
হলি ক্রস কলেজের ভর্তি পরীক্ষার ফল দেখুন এখানে।