জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শুরু, প্রতি আসনে আবেদনকারী ৬৩ শিক্ষার্থী

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শুরু, প্রতি আসনে আবেদনকারী ৬৩ শিক্ষার্থী
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের সমাজবিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বি ইউনিটের প্রথম পালার ছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষা আজ সোমবার সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় পালার পরীক্ষা (ছাত্রী) শুরু হবে সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে, যা শেষ হবে বেলা ১১টা ২৫ মিনিটে। তৃতীয় পালায় (ছাত্রদের) ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে বেলা ১১টা ৫০ মিনিটে যা শেষ হবে দুপুর ১২টা ৫০ মিনিটে।
বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ভর্তি পরিচালনা কমিটি সূত্র জানা যায়, সমাজবিজ্ঞান ও আইন অনুষদভুক্ত বি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মোট ৩২৬ আসনের বিপরীতে আবেদন করেছেন মোট ২০ হাজার ৫৮৫ জন ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থী। সেই হিসাবে প্রতি আসনের বিপরীতে ৬৩ জন শিক্ষার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
বি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা সকাল সাড়ে ৮টা থেকেই নির্ধারিত কেন্দ্রের সামনে আসতে শুরু করেন। পরে সকাল পৌনে ৯টায় পরীক্ষাকেন্দ্র খুলে দেওয়া হয়। কেন্দ্রে ঢোকার সময় পরীক্ষার্থীদের মুঠোফোন, ক্যালকুলেটরসহ মেমোরিযুক্ত অন্য কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস সঙ্গে নিয়ে যেতে দেওয়া হয়নি।
এদিকে আজ সোমবার বি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর চতুর্থ শিফটে (ছাত্রী) বিজনেস স্টাডিজ অনুষদভুক্ত ই ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে বেলা ১টা ৫০ মিনিটে, যা চলবে বেলা ২টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত। এরপর বেলা ৩টা ১৫ মিনিট থেকে পঞ্চম (ছাত্র) শিফটে পরীক্ষা শুরু হবে, যা চলবে বিকেল ৪টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত।
বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদভুক্ত বি ইউনিটে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত ২০০ আসনের বিপরীতে আবেদন করেছেন ১১ হাজার ৬১৩ জন ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থী। সে হিসাবে এই ইউনিটে প্রতি আসনের বিপরীতে ৫৮ জন শিক্ষার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
সার্বিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সদস্যসচিব সৈয়দ মোহাম্মদ আলী রেজা বলেন, ‘পূর্বঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে৷ এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের অসংগতির তথ্য পাইনি। নির্বিঘ্নে ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিচ্ছেন।’