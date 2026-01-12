পরীক্ষা

এসএসসি পরীক্ষা–২০২৬

উত্তেজক পদার্থ নাইট্রাস অক্সাইড

লেখা:
এ এস এম আসাদুজ্জামান

রসায়ন: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

অধ্যায়–১

১. অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড কী মাত্রায় পানিতে দ্রবণীয়?

ক. সম্পূর্ণ দ্রবণীয় খ. আংশিক মাত্রায় অদ্রবণীয়

গ. অদ্রবণীয় ঘ. সামান্য পরিমাণে দ্রবণীয়

২. বিস্ফোরক পদার্থ নয় কোনটি?

ক. টিএনটি খ. জৈব পার–অক্সাইড

গ. নাইট্রোগ্লিসারিন ঘ. টলুইন

৩. বিপজ্জনক সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা কোনটি বোঝায়?

ক. বিস্ফোরক দ্রব্য খ. মারাত্মক বিষাক্ত পদার্থ

গ. জারক পদার্থ ঘ. তেজস্ক্রিয় পদার্থ

৪. কোনটি উত্তেজক পদার্থ?

ক. নাইট্রাস অক্সাইড খ. মিথানল 

গ. ইথার ঘ. বেনজিন

৫. নিচের কোন হ্যালোজেনটি ত্বকে লাগলে ক্ষতি হতে পারে?

ক. ফ্লোরিন খ. ক্লোরিন 

গ. ব্রোমিন ঘ. আয়োডিন

৬. ক্যানসারের মতো কঠিন রোগ সৃষ্টি করতে পারে কোন যৌগ?

ক. টলুইন খ. সিমেন্ট ডাস্ট

গ. লঘু অ্যাসিড ঘ. নাইট্রাস অক্সাইড

৭. নাইট্রাস অক্সাইড কোন ধরনের পদার্থ?

ক. বিষাক্ত পদার্থ খ. দাহ্য পদার্থ

গ. বিস্ফোরক পদার্থ ঘ. উত্তেজক পদার্থ

৮. নিচের কোনটি শ্বাসকষ্টের জন্য দায়ী?

ক. N2 খ. H2 

গ. Cl2 ঘ. CO2

৯. স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থ নয় নিচের কোনটি?

ক. বেনজিন খ. টিএনটি 

গ. টলুইন ঘ. জাইলিন

১০. নিচের কোনটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ?

ক. ইউরেনিয়াম খ. হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড

গ. নাইট্রাস অক্সাইড  ঘ. বেনজিন

সঠিক উত্তর

১. ক ২. ঘ ৩. খ ৪. ক ৫. খ ৬. ক ৭. ঘ ৮. গ ৯. ক ১০. ক

এ এস এম আসাদুজ্জামান, প্রভাষক
বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
পরীক্ষা থেকে আরও পড়ুন