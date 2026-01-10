ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্প রূপকে বলা হয় অনুবর্ণ

এসএসসি পরীক্ষা–২০২৬
ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্প রূপকে বলা হয় অনুবর্ণ
বাংলা ২য় পত্র: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
পরিচ্ছেদ–৫: ধ্বনি ও বর্ণ
১. স্বরবর্ণের পূর্ণরূপ কয়টি?
ক. ৭টি খ. ৮টি
গ. ১০টি ঘ. ১১টি
২. ‘ক্ষ’ যুক্তবর্ণটির স্বরূপ কী?
ক. জ + ঞ খ. ঙ + জ
গ. ক + ষ ঘ. হ + ন
৩. নিচের কোনটি সঠিক?
ক. জ্ঞ = জ + ছ খ. জ্ঞ = ঙ + জ
গ. জ্ঞ = জ + ঞ ঘ. জ্ঞ = ঞ + চ
৪. স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয়—
ক. কারবর্ণ খ. অনুবর্ণ
গ. রেফ ঘ. ফলা
৫. যেকোনো ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণ সমষ্টিকে বলে—
ক. বর্ণ খ. বর্ণমালা
গ. স্বরবর্ণ ঘ. অনুবর্ণ
৬. বাংলা বর্ণমালায় মোট কয়টি বর্ণ আছে?
ক. ১১টি খ. ৩৯টি
গ. ৪৯টি ঘ. ৫০টি
৭. ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপের নাম—
ক. অনুবর্ণ খ. কারবর্ণ
গ. রেফ ঘ. ফলা
৮. স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলে?
ক. কারবর্ণ খ. ধ্বনি
গ. যুক্তবর্ণ ঘ. বর্ণমালা
৯. কোন স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ নেই?
ক. অ খ. আ
গ. ই ঘ. উ
১০. ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্প রূপকে কী বলা হয়?
ক. ফলা খ. ফলের
গ. ফল ঘ. অনুবর্ণ
১১. বাংলা বর্ণমালায় ফলা কয়টি?
ক. ৫টি খ. ৬টি
গ. ৭টি ঘ. ৮টি
১২. কোন মৌলিক স্বরধ্বনির কোনো লিখিত রূপ নেই?
ক. অ্যা খ. আ
গ. দ্য ঘ. জ্য
১৩. কোনটি যুক্তবর্ণের রূপভেদকে প্রকাশ করে?
ক. মুক্ত ও যুক্ত খ. কার ও ফলা
গ. অস্বচ্ছ ও উন্মুক্ত ঘ. স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ
১৪. নিচের কোনটি স্বচ্ছ যুক্তবর্ণ?
ক. হু খ. ক্ত
গ. ল্প ঘ. হ্ম
১৫. নিচের কোনটি অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণ?
ক. ল্ল খ. ক্ত
গ. ল্ ঘ. ক্ক
১৬. ‘ক্ত’ যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণ নিয়ে গঠিত?
ক. ক + হ খ. ক + ত
গ. ত + ক ঘ. হ + ম
১৭. বাংলা কারবর্ণের সংখ্যা কয়টি?
ক. ১০টি খ. ২১টি
গ. ২৪টি ঘ. ৪২টি
১৮. বাংলা সংখ্যাবর্ণ কয়টি?
ক. ৯টি খ. ১০টি
গ. ১১টি ঘ. ১২টি
সঠিক উত্তর
১. ঘ ২. গ ৩. গ ৪. ক ৫. খ ৬. ঘ ৭. ঘ ৮. ক ৯. ক ১০. ঘ ১১. খ ১২. ক ১৩. ঘ ১৪. গ ১৫. খ ১৬. খ ১৭. ক ১৮. খ
জাহেদ হোসেন, সিনিয়র শিক্ষক
বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা