আইইএলটিএস রিডিং পরীক্ষায় এক ঘণ্টায় সব প্রশ্নের উত্তর করার উপায়

ছোটবেলা থেকে আমরা যে রিডিং পড়েছি তাকেই ইনটেনসিভ রিডিং বোঝানো হয়। ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড এবং লাইন বাই লাইন বুঝে বুঝে ট্রান্সলেট করা বা এর অর্থ বুঝে পড়া। আর রিডিং বলতে আমরা শুধু এই ইনটেনসিভ রিডিং স্কিলই বুঝি। অন্য কোনো ধরনের রিডিং যে থাকতে পারে, তা আমরা মাথায় আনতে চাই না।

ম্যাচিং ইনফরমেশন

আমরা যদি ম্যাচিং ইনফরমেশন প্রশ্ন চিহ্নিত করি তাহলে দেখা যাবে আপনাকে স্ক্যানিং স্কিল ডেভেলপ করতে হবে। আপনি এ ধরনের প্রশ্নে কখনোই বিস্তারিত পড়তে যাবেন না। আপনাকে একমাত্র স্ক্যানিং স্কিল ডেভেলপ করে এসব প্রশ্ন সমাধান করতে হবে৷ যেমন ধরুন প্রশ্ন এসেছে: an acceptance that not all diseases can be totally eliminated. এই প্রশ্নে আপনাকে একটি রোগের নাম খুঁজতে হবে, যা এখন আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। আপনি পুরো প্যাসেজ ধরে লাইন বাই লাইন পড়ে কি-ওয়ার্ড ধরে খুঁজে বের করলেন কোথায় রোগের নাম আছে। ওই জায়গাটি আবার মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। তবে নিশ্চিতভাবে আপনি এই প্রশ্নের উত্তর তিন মিনিটের আগে বের করতে পারবেন না। কিন্তু স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমে উত্তর খুঁজলে আপনি দুই মিনিটের মধ্যে এই প্রশ্নের উত্তর বের করতে পারতেন এবং এতে আপনার দুই মিনিট অযথা সময় ব্যয় হতো না। এই দুই মিনিট অযথা সময় আপনার অন্য একটি প্রশ্নের উত্তর করার সময়কে কেড়ে নিচ্ছে। ফলে আপনি এক ঘণ্টায় আপনার রিডিং শেষ করতে পারছেন না।

উদাহরণ—

In the second paragraph, the writer is amazed by the fact that

A. each species tends to have vastly different microbes.

B. some parts of the body contain relatively few microbes.

C. the average individual has more microbial cells than human ones.

D. scientists have limited understanding of how microbial cells behave.