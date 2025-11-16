মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে নতুন করে জিপিএ-৫ পেল ৩৪ জন
২০২৬ সালের আলিম পরীক্ষার পুনর্নিরীক্ষণের ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৩৪ জন শিক্ষার্থী। আজ রোববার (১৫ নভেম্বর) সকালে এ ফল প্রকাশ করা হয়।
প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, আবেদন করেছেন ৯ হাজার ৭০১ জন শিক্ষার্থী, মোট আবেদন হয়েছে ৩১ হাজার ৮২৮টি। এর মধ্যে জিপিএ পরিবর্তন হয়েছে ৮৫ জনের। অকৃতকার্য থেকে কৃতকার্য হয়েছেন ৪৫ জন এবং অকৃতকার্য থেকে অকৃতকার্য হয়েছেন ১৮ জন।
মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পুনর্নিরীক্ষণের জন্য সব আবেদনকারীর প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে এসএমএসের মাধ্যমে ফলাফল প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের এই ওয়েবসাইটে ফলাফল দেখা যাবে।