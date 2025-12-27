জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা কাল, শিক্ষার্থীদের জন্য ৬টি বিশেষ নির্দেশনা

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা কাল, শিক্ষার্থীদের জন্য ৬টি বিশেষ নির্দেশনা
আগামীকাল রোববার (২৮ ডিসেম্বর ২০২৫) থেকে শুরু হচ্ছে অষ্টম শ্রেণির জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা। আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে পরীক্ষা। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ বছর পাঁচটি বিষয়ে মোট ৪০০ নম্বরের পরীক্ষা নেওয়া হবে।
রুটিন অনুযায়ী, প্রথম দিন বাংলা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ২০২৫ সালের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের জন্য ছয়টি বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছে। সেগুলো নিচে দেওয়া হলো।
পরীক্ষার কক্ষে প্রবেশ
পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট সময় আগে অবশ্যই পরীক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষার কক্ষে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করতে হবে।
দুটি বিষয় পরীক্ষা
প্রশ্নপত্রে উল্লিখিত সময় অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য ১.৩০ মিনিট + বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের জন্য ১.৩০ মিনিট সর্বমোট ৩ ঘণ্টা সময়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
ওএমআর ফরম
পরীক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ উত্তরপত্রের ‘ওএমআর’ ফরমে তার পরীক্ষার রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, বিষয় কোড ইত্যাদি যথাযথভাবে প্রথমে লিখতে হবে, পরে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।
পরীক্ষার উত্তরপত্র
পরীক্ষার উত্তরপত্রটি কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
ক্যালকুলেটর ব্যবহার
পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সাধারণ সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবে।
মুঠোফোন সঙ্গে আনবে না
কেন্দ্রসচিব ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা পরীক্ষার্থী পরীক্ষার কেন্দ্রে মুঠোফোনসহ অন্য কোনো ইলেকট্রনিকস ডিভাইস সঙ্গে আনতে পারবে না।
পরীক্ষার সময়সূচি
# প্রতিটি পরীক্ষার সময়:
সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত।
∎ বাংলা (১০১) –২৮ ডিসেম্বর,
রোববার
∎ ইংরেজি (১০৭) –২৯ ডিসেম্বর,
সোমবার
∎ গণিত (১০৯) –৩০ ডিসেম্বর,
মঙ্গলবার
∎ বিজ্ঞান (১২৭) এবং বাংলাদেশ ও
বিশ্বপরিচয় (১৫০) –৩১ ডিসেম্বর,
বুধবার