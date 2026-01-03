পরীক্ষা

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬ বাংলা ২য় পত্র: সব পাখি নীড় বাঁধে না

লেখা:
মো. সুজাউদ দৌলা
বাংলা ২য় পত্র: ব্যাকরণ

# নিচের বাক্য শুদ্ধ করে লেখো।

অশুদ্ধ: সে এ মোকদ্দমায় সাক্ষী দিয়েছে।

শুদ্ধ: সে এ মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়েছে।

অশুদ্ধ: বিধি লঙ্ঘন হয়েছে।

শুদ্ধ: বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।

অশুদ্ধ: হৃষিতা বুদ্ধিমান মেয়ে। 

শুদ্ধ: হৃষিতা বুদ্ধিমতী মেয়ে।

অশুদ্ধ: তার পানিতে সমাধি হয়েছে।

শুদ্ধ: তার সলিলসমাধি হয়েছে।

অশুদ্ধ: নজরুল সাহেব স্বপরিবারে বেড়াতে গেলেন।

শুদ্ধ: নজরুল সাহেব সপরিবারে বেড়াতে গেলেন।

অশুদ্ধ: সময় বড় সংক্ষেপ ।

শুদ্ধ: সময় বড় সংক্ষিপ্ত।

অশুদ্ধ: তাকে বাড়ি যাইতে দাও।

শুদ্ধ: তাকে বাড়ি যেতে দাও।

অশুদ্ধ: সব পাখিরা নীড় বাঁধে না।

শুদ্ধ: সব পাখি নীড় বাঁধে না।

অশুদ্ধ: ষড়ঋতুর সমাহারের দেশ বাংলাদেশ।

শুদ্ধ: ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ।

অশুদ্ধ: প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বীতা থাকবেই।

শুদ্ধ: প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবেই।

অশুদ্ধ: প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করাই বড় কথা।

শুদ্ধ: প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাই বড় কথা।

অশুদ্ধ: সারা জীবন ভুতের মজুরি খেটে মরলাম।

শুদ্ধ: সারা জীবন ভুতের বেগার খেটে গেলাম।

অশুদ্ধ: নিরোগী লোক আসলে সুখী।

শুদ্ধ: নীরোগ লোক আসলে সুখী।

অশুদ্ধ: উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।

শুদ্ধ: উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।

অশুদ্ধ: দুঃসংবাদটি শুনে সে চোখের অশ্রুজল সংবরণ করতে পারলো না।

শুদ্ধ: দুঃসংবাদটি শুনে সে চোখের অশ্রুজল সংবরণ করতে পারল না।

অশুদ্ধ: এ বিষয়ে অজ্ঞানতাই তার পতনের কারণ।

শুদ্ধ: এ বিষয়ে অজ্ঞতাই তার পতনের কারণ।

অশুদ্ধ: পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে হর্ন বাজানো নিষেধ।

শুদ্ধ: পরীক্ষা চলাকালীন হর্ন বাজানো নিষেধ।

অশুদ্ধ: পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্রতা আমাদের মুগ্ধ করে।

শুদ্ধ: পাহাড়ের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে।

অশুদ্ধ: আমরা বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।

শুদ্ধ: আমরা বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

অশুদ্ধ: দেশের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য কৃচ্ছতা সাধন দরকার।

শুদ্ধ: দেশের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য কৃচ্ছ্রসাধন দরকার।

অশুদ্ধ: চোরে চোরে চাচাতো ভাই।

শুদ্ধ: চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

অশুদ্ধ: এখানে প্রবেশ নিষেধ।

শুদ্ধ: এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

অশুদ্ধ: ইহার আবশ্যক নাই।

শুদ্ধ: ইহার আবশ্যকতা নাই।

অশুদ্ধ: আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।

শুদ্ধ: আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত।

অশুদ্ধ: দারিদ্রতাকে জয় করতে তোমার ইচ্ছাই যথেষ্ট।

শুদ্ধ: দারিদ্র্যকে জয় করতে তোমার ইচ্ছাই যথেষ্ট।

অশুদ্ধ: শকুনের দোয়ায় হাতি মরে না।

শুদ্ধ: শকুনের দোয়ায় গরু মরে না।

*লেখক: মো. সুজাউদ দৌলা, সহকারী অধ্যাপক, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

