জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রির ইনকোর্স পরীক্ষার সময় বৃদ্ধি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রির ইনকোর্স পরীক্ষার সময় বৃদ্ধি
২০২৪ সালের ডিগ্রি (পাস) ও সার্টিফিকেট কোর্সের প্রথম বর্ষের ইনকোর্স পরীক্ষা নেওয়ার সময়সীমা বাড়িছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এখন নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পরীক্ষা ১৫ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইনকোর্স পরীক্ষার উত্তরপত্র, হাজিরাপত্র ও নম্বরপত্রের হার্ডকপি গালাসিল করে হাতে হাতে জমা দিতে হবে আঞ্চলিক কেন্দ্র বা গাজীপুর ক্যাম্পাসের সংশ্লিষ্ট শাখায়; ২২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এ ছাড়া ইনকোর্স পরীক্ষা গ্রহণ ও উত্তরপত্র পাঠানো অন্যান্য নিয়মাবলি আগে প্রকাশিত স্মারক অনুযায়ী অপরিবর্তিত থাকবে। বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্টদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সব কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।