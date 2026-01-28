পরীক্ষা

কুয়েটে প্রথম বর্ষে ভর্তিতে পছন্দক্রম ১ ফেব্রুয়ারি থেকে, ভর্তি শুরু ৮ ফেব্রুয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদক
খুলনা
খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট)

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুয়েট) ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, বিইউআরপি ও বি আর্ক প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। ১৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মেধাতালিকা ও ভর্তির বিস্তারিত নির্দেশনা সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

প্রকাশিত ফল অনুযায়ী, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইউআরপি বিভাগে ৯ হাজার ৭৮ জন এবং আর্কিটেকচার বিভাগে ৩০৪ জন মেধাতালিকায় স্থান পেয়েছেন। এ ছাড়া সংরক্ষিত আসনে (বান্দরবান জেলা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী) ২৮ জন প্রার্থী মেধাতালিকায় স্থান পেয়েছেন। মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া সব শিক্ষার্থীকে আগামী ১ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২টার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে অনলাইন চয়েস ফরমের প্রয়োজনীয় তথ্য এবং বিভাগের পছন্দক্রম প্রদান করতে হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইউআরপি বিভাগের জন্য ১৫টি পছন্দক্রম পূরণ করতে হবে। পূরণকৃত ফরমের প্রিন্টেড কপি ভর্তির সময় সঙ্গে আনতে হবে।

আরও পড়ুন

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ছুটি ঘোষণা, জারি প্রজ্ঞাপন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানায়, ৮ ফেব্রুয়ারি রোববার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা ৩টার মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইউআরপি মেধাক্রম ১ থেকে ১ হাজার ২০ পর্যন্ত, আর্কিটেকচার মেধাক্রম ১ থেকে ৪০ পর্যন্ত, সংরক্ষিত আসনের বান্দরবান জেলা মেধাক্রম ১ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী মেধাক্রম ১-৪ পর্যন্ত প্রার্থীদের কুয়েট ক্যাম্পাসে ভর্তির জন্য নিরীক্ষা কমিটির কাছে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে আরও জানা গেছে, ভর্তির জন্য নির্ধারিত আনুমানিক ১২ হাজার (বারো হাজার) টাকা আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি বেলা ৩টার মধ্যে জনতা ব্যাংক কুয়েট করপোরেট শাখায় জমা দিতে হবে। ভর্তির সময় শিক্ষার্থীদের এইচএসসি/সমমান পরীক্ষার মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড, এসএসসি/সমমান পরীক্ষার মূল সনদ, এসএসসি/সমমান পরীক্ষার গ্রেডশিট এর মূল কপি, এইচএসসি/সমমান পরীক্ষার গ্রেডশিট এর মূল কপি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক এইচএসসি/সমমানের প্রশংসাপত্রের মূল কপি, ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র এবং অনলাইন চয়েস ফরমের প্রিন্টেড কপি দাখিল করতে হবে।

আরও পড়ুন

ব্রুনাইয়ের দারুস সালাম ইউনিভার্সিটির স্কলারশিপ, স্নাতক-স্নাতকোত্তর-পিএইচডি বিনা মূল্যে

ভর্তির জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষা (উচ্চতা, ওজন, রক্তচাপ, ব্লাড গ্রুপ ও দৃষ্টিশক্তি) সম্পন্ন করতে হবে। ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অটো-মাইগ্রেশন প্রক্রিয়া চালু থাকবে, তবে কোনো শিক্ষার্থী চাইলে তাঁর ড্যাশবোর্ড থেকে এটি বন্ধ করতে পারবেন। ভর্তি-সংক্রান্ত যেকোনো তথ্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হেল্পলাইন ০১৭১৪০৮৭২৮৪, ০১৭১৪০৮৭৩৩৯ (অফিস চলাকালীন) এবং ভর্তিসংক্রান্ত যেকোনো আপডেট তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
পরীক্ষা থেকে আরও পড়ুন