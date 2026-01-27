বৃত্তি

ব্রুনাইয়ের দারুস সালাম ইউনিভার্সিটির স্কলারশিপ, স্নাতক-স্নাতকোত্তর-পিএইচডি বিনা মূল্যে

প্রথম আলো ডেস্ক
ব্রুনাইয়ের দারুস সালাম ইউনিভার্সিটিতে সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন শিক্ষার্থীরাছবি: ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া

ব্রুনাইয়ের দারুস সালাম ইউনিভার্সিটি বিদেশি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেয়। ২০২৬–২৭ শিক্ষাবর্ষে বিনা মূল্যে বৃত্তিতে আবেদন চলছে।  সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে এ স্কলারশিপে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন শিক্ষার্থীরা। বাংলাদেশসহ বিশ্বের নানা দেশের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

সুযোগ-সুবিধা—
 *টিউশন ফি সম্পূর্ণ মওকুফ
*প্রতি মাসে শিক্ষার্থীদের সরকার নির্ধারিত হারে মাসিক ভাতা প্রদান (পরিমাণ প্রোগ্রামভেদে ভিন্ন)
*রেজিস্ট্রেশনের খরচ প্রদান
*অন্য ফি মওকুফ

ইংরেজি ভাষার দক্ষতা প্রমাণে আইইএলটিএস একাডেমিক অথবা মিডিয়াম অব ইনস্ট্রাকশন সনদ গ্রহণযোগ্য হতে পারে
ছবি: ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া

স্কলারশিপের সময়কাল—
ব্রুনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপে প্রোগ্রামের মেয়াদ ১২–২৪ মাস, গবেষণা প্রোগ্রামের মেয়াদ ২৪ মাস পর্যন্ত এবং পিএইচডির জন্য ৩৬ মাস পর্যন্ত।

আবেদনের যোগ্যতা—
*স্নাতকোত্তরে আবেদনের জন্য প্রার্থীদের অবশ্যই প্রথম শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে
*পিএইচডি প্রোগ্রামে আবেদনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে
*আবেদন করা প্রোগ্রামের দেওয়া প্রয়োজনীয় শর্তা পূরণ করতে হবে
*ইংরেজি ভাষার দক্ষতা প্রমাণে আইইএলটিএস একাডেমিক অথবা মিডিয়াম অব ইনস্ট্রাকশন সনদ গ্রহণযোগ্য হতে পারে (একেক প্রোগ্রামে শর্ত একেক রকম)
*ডিগ্রি অর্জন শেষে নিজ দেশে ফেরত আসতে হবে

ছবি: ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া

প্রয়োজনী নথিপত্র—
*আবেদনকারীর জীবনবৃত্তান্ত (সিভি)
*আবেদনকারীর পাসপোর্ট
*রেফারেন্স লেটার
*একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট
*স্টেটমেন্ট অব পারপাজ
*রিসার্চ প্রপোজাল (গবেষণাভিত্তিক প্রোগ্রামের জন্য)

আবেদনপ্রক্রিয়া—
আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদন করতে এবং আবেদনপদ্ধতিসহ বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন
আবেদনের শেষ তারিখ: আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

