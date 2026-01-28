এইচএসসি ২০২৬। অর্থনীতি ১ম পত্র: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (অধ্যায়–১)—ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সূত্রপাত হয় ইউরোপে

এইচএসসি ২০২৬। অর্থনীতি ১ম পত্র: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (অধ্যায়–১)—ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সূত্রপাত হয় ইউরোপে
অর্থনীতি ১ম পত্র: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
অধ্যায়–১
১. অর্থনীতিকে ‘সম্পদের বিজ্ঞান’ বলে অভিহিত করেছেন কে?
ক. আলফ্রেড মার্শাল খ. ডেভিড রিকার্ডো
গ. এল রবিনস ঘ. অ্যাডাম স্মিথ
২. সামষ্টিক অর্থনীতির জনক কে?
ক. পল স্যামুয়েলসন খ. এল রবিনস
গ. জন মেয়ার্ড কেইনস ঘ. আলফ্রেড মার্শাল
৩. একটি জিনিস পাওয়ার জন্য অন্য জিনিস কিছুটা ত্যাগ করতে হয়—এ ধারণাকে অর্থনীতিতে কী বলে?
ক. সুযোগ ব্যয় খ. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা
গ. উৎপাদন রেখা ঘ. দুষ্প্রাপ্যতা
৪. ‘Macro’ শব্দের অর্থ কী?
ক. সামষ্টিক খ. ব্যষ্টিক
গ. ক্ষুদ্র ঘ. বিচ্ছিন্ন
৫. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রবক্তা কে?
ক. আলফ্রেড মার্শাল খ. ডেভিড রিকার্ডো
গ. এল রবিনস ঘ. অ্যাডাম স্মিথ
৬. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সূত্রপাত হয় কোথায়?
ক. ইউরোপ খ. যুক্তরাষ্ট্র
গ. যুক্তরাজ্য ঘ. ইরাক
৭. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা কোথায় চালু আছে?
ক. চীন খ. ভারত
গ. উত্তর কোরিয়া ঘ. রাশিয়া
৮. নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থায় সব সম্পদের মালিক কে?
ক. জনগণ খ. রাষ্ট্র
গ. ব্যবসায়ী ঘ. উৎপাদনকারী
সঠিক উত্তর
১. ঘ ২. গ ৩. ক ৪. খ ৫. ঘ ৬. ক ৭. গ ৮. খ
শেখ আবু সাঈদ আবদুল্লাহ্, প্রভাষক
ভাষা সৈনিক অজিত গুহ মহাবিদ্যালয়, কুমিল্লা