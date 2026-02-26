আহ্নিক গতির ফলে পৃথিবীতে দিবা–রাত্রি হয়

এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬
আহ্নিক গতির ফলে পৃথিবীতে দিবা–রাত্রি হয়
ভূগোল ও পরিবেশ: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
অধ্যায় ২
১. প্রতি সেকেন্ডে আলোর অতিক্রান্ত পথের দূরত্ব কত কিলোমিটার?
ক. প্রায় ২ লাখ খ. প্রায় ৩ লাখ
গ. প্রায় ৬ লাখ ঘ. প্রায় ৭ লাখ
২. আহ্নিক গতির ফলে—
i. পৃথিবীতে দিবা–রাত্রি সংঘটিত হয় ii. ঋতু পরিবর্তন হয়
iii. তাপমাত্রার তারতম্য সৃষ্টি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
# চিত্র থেকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
৩. ওপরের চিত্রে উল্লম্বভাবে আঁকা রেখার মধ্যে ০° দ্বারা চিহ্নিত রেখা কোনটি?
ক. নিরক্ষরেখা খ. মেরুরেখা
গ. মূল মধ্যরেখা ঘ. কর্কটক্রান্তি রেখা
৪. উক্ত রেখাগুলো গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এদের সাহায্যে—
i. স্থানের স্থানীয় সময় ও প্রমাণ সময় নির্ণয় করা যায়
ii. কোনো স্থানের সঠিক অবস্থান
জানা যায়
iii. সমুদ্রগামী জাহাজের অবস্থান নির্ণয় করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
৫. দিন ও রাতের আলোর বিশেষ তারতম্য থাকে না কোন গ্রহে?
ক. শনি খ. শুক্র
গ. পৃথিবী ঘ. মঙ্গল
৬. উত্তর গোলার্ধে দীর্ঘতম দিন হয় কত তারিখে?
ক. ২১ মার্চ খ. ২৩ মে
গ. ২১ জুন ঘ. ২২ ডিসেম্বর
৭. ঢাকায় পৃথিবীর আহ্নিক গতির বেগ কত?
ক. ১৬০ কিমি. খ. ১,৬০০ কিমি.
গ. ১৬,০০০ কিমি. ঘ. ১,৬০,০০০ কিমি.
৮. পৃথিবী ছাড়া কোন গ্রহে গিরিখাত ও আগ্নেয়গিরি দেখা যায়?
ক. বৃহস্পতি খ. ইউরেনাস
গ. মঙ্গল ঘ. শনি
৯. নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর দিকে ও দক্ষিণ দিকে দুই মেরু পর্যন্ত কত ডিগ্রি?
ক. ৪৫° খ. ৭৫°
গ. ৮৫° ঘ. ৯০°
১০. পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পরিধি কোনটি?
ক. মেরুদেশীয় খ. কর্কটক্রান্তীয়
গ. মকরক্রান্তীয় ঘ. নিরক্ষীয়
সঠিক উত্তর
১. খ ২. খ ৩. গ ৪. ঘ ৫. খ ৬. গ ৭. খ ৮. গ ৯. ঘ ১০. ঘ
মো. শাকিরুল ইসলাম, প্রভাষক
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা