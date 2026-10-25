জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা চারদিনে, শুরু ৮ ডিসেম্বর

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা চারদিনে, শুরু ৮ ডিসেম্বর
২০২৬ সালের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা আগামী ৮ ডিসেম্বর শুরু হবে। চার দিনব্যাপী এ পরীক্ষা চলবে ৮, ১০, ১৩ ও ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বৃত্তি পরীক্ষা প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
শিক্ষা বোর্ডের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সময়সূচি প্রকাশ করা হয়।
বৃত্তি পরীক্ষার সময়সূচি
∎ ৮ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার: বাংলা।
∎ ১০ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার: ইংরেজি।
∎ ১৩ ডিসেম্বর, রোববার: গণিত।
∎ ১৫ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার: বিজ্ঞান এবং
বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়।
দরকারি তথ্য
পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে অবশ্যই পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার কক্ষে আসন গ্রহণ করতে হবে।