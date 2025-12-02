জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষে ফরম পূরণের সময় বৃদ্ধি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষে ফরম পূরণের সময় বৃদ্ধি
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪ সালের অনার্স তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষার আবেদন ফরম বিলম্ব ফিসহ পূরণের সময় ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। শিক্ষার্থীদের ডাটা এন্ট্রি নিশ্চয়নের শেষ সময় ৬ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। আজ মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর ২০২৫) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সোনালী সেবার মাধ্যমে টাকা জমা দেওয়ার শেষ সময় ৭ ডিসেম্বর ২০২৫, রোববার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। বিবরণী ফরম ও অন্যান্য কাগজপত্র পরীক্ষার ফল প্রকাশের তারিখ থেকে চার মাস পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কলেজে সংরক্ষণ করবেন। আঞ্চলিক কেন্দ্রে জমা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।