রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের ক্লাসের তারিখ ঘোষণা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের ক্লাসের তারিখ ঘোষণা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ক্লাস ১০ মে শুরু হবে। গতকাল সোমবার (৪ মে ২০২৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত ১১ জানুয়ারি ২০২৬ অনুষ্ঠিত ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ক্লাস শুরুর তারিখ ১০ মে নির্ধারণ করা হয়েছে।
এদিকে ফাঁকা আসনে ভর্তি কার্যক্রমও চলমান থাকবে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।