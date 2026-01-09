২০২৬ সালের প্রাইভেট এইচএসসি পরীক্ষা : সিলেট শিক্ষা বোর্ডের তথ্য
সিলেট মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০২৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি)প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে চারটি কলেজে রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ রয়েছে।
যাঁরা আবেদন করতে পারবেন
এসএসসি পরীক্ষা ২০২১ এবং তৎপূর্ববর্তী বছরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ২০২৬ সালের এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন, তবে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষা ২০২০ এবং তৎপূর্ববর্তী বছরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ২০২৬ সালের এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন।
রেজিস্ট্রেশনের চারটি কলেজ
প্রাইভেট পরীক্ষার্থীকে নির্ধারিত নিচের যেকোনো একটি কলেজের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।
১. সিলেট সরকারি কলেজ, সিলেট।
২. মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ, মৌলভীবাজার।
৩. বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ।
৪. সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ, সুনামগঞ্জ।
# প্রাইভেট পরীক্ষার্থী যে কলেজের মাধ্যমে নিবন্ধন করবেন, সে কলেজের জন্য নির্ধারিত কেন্দ্রে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই কেন্দ্র পরিবর্তন করা যাবে না।
# প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরা কেবল মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় পরীক্ষা দিতে পারবেন।
# প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদেরকে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কলেজের অধ্যক্ষের কাছে ২৯/০১/২০২৬–এর মধে৵ প্রয়োজনীয় ফি ও অন্য দলিলসহ সাদা কাগজে আবেদন করতে হবে।
# প্রাইভেট পরীক্ষার্থীপ্রতি তালিকাভুক্তি ফি মোট ২৯০ টাকা। এসএসসি পরীক্ষার মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বা মূল নম্বরপত্র সাজিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোডে৴র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দিয়ে সত্যায়িত করে ২৫/০১/২০২৬–এর মধে৵ বোর্ডের সংশ্লিষ্ট শাখায় জমা দিতে হবে।
যে কাগজপত্র জমা দিতে হবে
১. এসএসসি পরীক্ষা পাসের মূল নম্বরপত্র।
২. সম্প্রতি তোলা প্রার্থীর তিন কপি ছবি।
৩. প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তার কাছ থেকে পাঠ বিরতির প্রত্যয়নপত্র।
বিস্তারিত জানতে ওয়েবসাইট