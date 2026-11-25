জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৬: পরীক্ষার্থীরা যে ৮ মডেলের ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবেন
২০২৬ সালের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা আগামী ৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু। চার দিনব্যাপী এই পরীক্ষা চলবে ৮, ১০, ১৩ ও ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বৃত্তি পরীক্ষা প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। এ পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট আট ধরনের সায়েন্টিফিক নন-প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর ব্যবহারের সুযোগ পাবে। পাশাপাশি সাধারণ ক্যালকুলেটর ব্যবহারের অনুমতিও থাকছে।
ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী, পরীক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা যেসব মডেলের সায়েন্টিফিক নন-প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবে, সেগুলো হলো-
Fx-82MS, Fx-100MS, Fx-570MS, Fx-991MS, Fx-991Ex, Fx-991ES, Fx-991ES Plus ও Fx-991CW।
এই আট মডেলের ক্যালকুলেটর ছাড়াও পরীক্ষার্থীরা সাধারণ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবে।
বৃত্তি পরীক্ষার সময়সূচি
৮ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার: বাংলা।
১০ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার: ইংরেজি।
১৩ ডিসেম্বর, রোববার: গণিত।
১৫ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার: বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়।
পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে অবশ্যই পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার কক্ষে আসন গ্রহণ করতে হবে।